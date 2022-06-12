Filistinliler El Halil'de İsrail Polisi ile Çatıştı - Haberler

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Filistinliler El Halil'de İsrail Polisi ile Çatıştı

Xinhua - Güncel
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Filistinliler El Halil'de İsrail Polisi ile Çatıştı

EL HALİL, 12 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısındaki Tarkumiye köyünde Yahudi yerleşim alanlarının genişletilmesini protesto eden Filistinliler, İsrail sınır polisiyle çatıştı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

EL HALİL, 12 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısındaki Tarkumiye köyünde Yahudi yerleşim alanlarının genişletilmesini protesto eden Filistinliler, İsrail sınır polisiyle çatıştı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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