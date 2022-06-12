Filistinliler El Halil'de İsrail Polisi ile Çatıştı EL HALİL, 12 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısındaki Tarkumiye köyünde Yahudi yerleşim alanlarının genişletilmesini protesto eden Filistinliler, İsrail sınır polisiyle çatıştı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua) EL HALİL, 12 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısındaki Tarkumiye köyünde Yahudi yerleşim alanlarının genişletilmesini protesto eden Filistinliler, İsrail sınır polisiyle çatıştı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua) Xinhua / Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Filistinliler El Halil'de İsrail Polisi ile Çatıştı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.