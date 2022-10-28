Filistinliler Batı Şeria'da Zeytin Hasat Etmek İçin Büyük Mücadele Veriyor

İsrail yönetimi altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin yetiştiren Filistinliler, bu yılki hasat mevsimini öncekilerden daha meşakkatli buluyorlar çünkü gün ışığından yararlandıkları saatleri İsrail güvenlik onaylarını almak için giderek daha fazla harcıyorlar.

İsrail yönetimi altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin yetiştiren Filistinliler, bu yılki hasat mevsimini öncekilerden daha meşakkatli buluyorlar çünkü gün ışığından yararlandıkları saatleri İsrail güvenlik onaylarını almak için giderek daha fazla harcıyorlar.

Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde yaşayan bir zeytin çiftçisi olan Akram Abu Shakhdam, İsraillilerin bölgede yaşayan Filistinlileri topraklarını İsrailli yerleşimcilere vermeye zorladığını söylüyor.

SES 1 (Arapça): AKRAM ABU SHAKHDAM, Filistinli zeytin çiftçisi

"Zeytin hasadı için geldiğimizde zorluklarla karşılaşıyoruz. Genç İsrailli yerleşimciler gelip bizi taciz etmeye başlıyorlar. Kendimizi savunmaya çalıştığımızda, gidip İsrail ordusunu getiriyorlar. Onlarsa bizi koruyacaklarına kovuyorlar."

Aynı zamanda bir zeytin yetiştiricisi olan Shakhdam'ın komşusu, topraklarına gitmek için İsrail'den izin almasının yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi.

SES 2 (Arapça): SHARIF AL-TAMIMI, Filistinli zeytin çiftçisi

"Bana herhangi bir şey yaptırmayan, hatta kendimi savunmama izin vermeyen İsrail ordusunun koruduğu yerleşimcilere karşı kendimi savunamam."

1990'larda İsrail ile Filistinliler arasında imzalanan barış anlaşmalarına göre Batı Şeria üç bölgeye ayrıldı.

A Bölgesi, Filistin Yönetimi'nin tam güvenlik ve idari kontrolü altında. B Bölgesi, İsrail güvenlik kontrolü ve Filistin yönetiminin orta idari yönetimi altındayken, C bölgesi tamamıyla İsrail kontrolü altında.

Filistinli yetkililere göre, Filistin topraklarında zeytin çiftçiliği, yılda sağladığı yaklaşık 800-900 milyon ABD doları gelirle Filistin ekonomisinin yüzde 20'si ila yüzde 25'ine katkıda bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)