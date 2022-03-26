Filistinliler Batı Şeria'da yerel seçimler için oy kullanıyor

ARALIK, IĞDIR (AA) - Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Filistin Merkezi Seçim Komisyonuna göre, 700 binden fazla Filistinli seçmen Batı Şeria'daki 50 seçim bölgesinde oy kullanacak.

Seçimlerde toplam 2 bin 531 aday yarışırken, bu adayların 676'sını (yüzde 26,7) kadınlar oluşturuyor.

Yerel seçimlerin 11 Aralık 2021'deki ilk turu küçük belde ve köylerle sınırlı kalırken, büyük kentlerde yapılacak ikinci tur seçimleri daha fazla önem taşıyor.

İkinci tur kapsamında, Batı Şeria'nın en büyük kentleri Ramallah, Bire, El-Halil, Nablus, Cenin, Tulkerem, Kalendiya, Eriha, Beytüllahim, Tubas ve Selfit'te yaşayan Filistinli seçmenler sandık başına gidiyor.

Hamas yerel seçimlere doğrudan katılmıyor

Filistin İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) yakınlığıyla bilinen adaylar yerel seçimlere "bağımsız" listeler üzerinden katılıyor. Hareket, adayların kendisini temsil ettiğini açıkça duyurmadı.

Harekete yakın adaylar, bazı seçim bölgelerinde ise Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki Fetih'ten sonra en büyük ikinci örgüt olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile ittifak halinde seçimlere girecek.

Hamas'ın 2007'den bu yana kontrol ettiği Gazze'de, yerel seçimlerin 11 Aralık 2021'deki ilk turu boykot edilirken, ikinci tur seçimler de burada yapılmayacak.

Hamas, katılım için "başkanlık ve milletvekilli seçimleri ile Ulusal Meclis seçimlerinin de dahil edildiği kapsamlı seçimlerin yapılmasını" şart koşmuş bu nedenle seçimleri boykot etmişti.

Fetih ve Hamas hareketleri arasında 2007'den bu yana yaşanan ihtilaflar devam ederken, birçok ara buluculuk ve anlaşmaya rağmen anlaşmazlık sonlandırılamadı.