Filistinliler Batı Şeria'da Yahudi Yerleşimlerine Karşı Gösteri Düzenledi
Güncel Haberler
BEİT DAJAN, 19 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto düzenleyen Filistinliler, 18 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
BEİT DAJAN, 19 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto düzenleyen Filistinliler, 18 Ağustos 2023.
(Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel