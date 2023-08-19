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Filistinliler Batı Şeria'da Yahudi Yerleşimlerine Karşı Gösteri Düzenledi

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BEİT DAJAN, 19 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto düzenleyen Filistinliler, 18 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

BEİT DAJAN, 19 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto düzenleyen Filistinliler, 18 Ağustos 2023.

(Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Batı Şeria Güncel Haberler

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