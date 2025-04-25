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Filistinliler Almanya'nın İsrail Desteklerini Protesto Etti

Filistinliler Almanya'nın İsrail Desteklerini Protesto Etti
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Ramallah'ta toplanan Filistinliler, Almanya'nın İsrail'e askeri destek sağlamasını kınayarak Büyükelçilik önünde protesto düzenledi. Göstericiler, Almanya'nın bu tutumunun halklarına karşı işlenen soykırımı durdurmasını talep etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde onlarca Filistinli, Almanya'nın İsrail'i askeri ve siyasi olarak desteklemesini protesto etti.

Filistin bayrakları ile Ramallah'taki Almanya Büyükelçiliğine yürüyen Filistinliler, yol boyunca Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmesini kınayan sloganlar attı.

Filistin Demokratik Birliği Üyesi Ömer Assaf, Büyükelçilik önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın, İsrail'i desteklemek için ilk günden itibaren donanmasını seferber ettiğini ve bugün bile İsrail'e silah sağlamayı sürdürdüğünü söyledi.

Assaf, söz konusu gösteriyle "Almanya, Avrupa ve ABD'nin himayesi ve desteğiyle halkımıza karşı işlenen soykırımı durdurun!" mesajı verdiklerini ifade etti.

Almanya'nın, ABD'den sonra İsrail'in en büyük ikinci silah tedarikçisi olduğu biliniyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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