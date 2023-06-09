Filistinliler 18 yıl önce tahliye edilen Yahudi yerleşimcilerin Nablus'a dönmesinden endişeli

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Burka beldesi sakini Filistinliler, bölgede 18 yıl önce tahliye edilen Yahudi yerleşim birimi Humeş'in yeniden kullanıma açılmasından endişe ediyor.

İsrail makamları, 2005'te "tek taraflı ayrılma" planıyla Gazze'deki tüm yerleşim birimleri ile Batı Şeria'da aralarında Burka beldesindeki Humeş'in de olduğu 4 küçük yerleşim biriminin boşaltılmasına karar vermişti. Bu kapsamda Humeş yerleşim biriminde yaşayan Yahudiler de tahliye edilmiş, İsrail ordusu bölgeyi askeri bölgeye dönüştürmüş, ancak Filistinlilerin gasbedilen toprakları geri verilmemişti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, son zamanlarda 2005'te boşaltılan Humeş yerleşim birimine yeniden dönmek için eylemler düzenliyor, bölgedeki Filistinlilerin evlerine saldırıyor.

Bölgedeki inşaat çalışmaları neyin işareti?

Filistinliler de Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla yeniden buraya dönme planlarına tepki gösteriyor.

İsrailli yetkililer ve Yahudi yerleşimciler, son dönemde bölgede görülen yapım faaliyetlerinin bir dini okulun inşaat çalışmaları olduğunu savunuyor. Bölge sakini Filistinliler ise yapım çalışmalarını, 18 yıl önce boşaltılan yerleşim biriminin yeniden kullanıma açılmasının adımları olarak görüyor.

Humeş yerleşim birimindeki çalışmaların aralıksız devam etiğini söyleyen Burka beldesi sakini Filistinliler, İsrail'in bu bölgede yerleşim politikalarını hayata geçirmek üzere Filistinlilere ait toprakları gasbetmesi ve Yahudi yerleşimcilerin kendilerine yönelik saldırıların yeniden başlatmasından endişe ediyor.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Yahudi yerleşimciler, 2005'ten beri boş duran Humeş yerleşim biriminde 28 Mayıs'ta kalıcı bir dini okul inşa etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Humeş bölgesindeki dini okul adımını takdir ederek şunları kaydetti:

"Humeş'te bir dini okul kurulması heyecan verici tarihi bir andır. Bu, yıkım hükümetinden İsrail devletinin tümünü inşa ve geliştirme aşamasına geçtiğini sembolize ediyor."

İsrail Meclisi, Humeş'e dönmek isteyen yerleşimcilerin önünü açtı

İsrail Meclisi, mart ayında Batı Şeria'daki Humeş ve diğer yerleşim birimlerinin tahliyesine ilişkin yasayı iptal etti.

Yahudi yerleşimcilerin 18 yıl önce tahliye edilen yerleşim birimlerine dönebilmelerinin önünü açan söz konusu adım hem ABD hem de Avrupa Birliği tarafından eleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "İsrail'in Humeş'te kalıcı bir varlık kurulmasına izin verme kararından rahatsızız. Bu, eski Başbakan Ariel Şaron'un eski ABD Başkanı George Bush'a verdiği taahhütlerle çelişiyor. Aynı zamanda, İsrail'deki mevcut hükümetin Joe Biden yönetimine verdiği taahhütlerle de çelişiyor." ifadelerine yer verdi.

Yerleşim birimi için altyapı hazırlığı yapılıyor

Yerleşim birimleri karşıtı Filistinli aktivist Sami Dağlis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin 4 gün içinde Humeş'te yaklaşık 20 ev ve bir dini okul inşa ettiklerini belirtti.

Dağlis, "Sahada olan şey, tüm bir yerleşim yerinin yeniden inşasıdır. Çünkü buldozerlerle çalışmalar hızlandırılmış. Yerleşim birimi için kaldırımlar, su, elektrik, telefon hattı dahil baştan sona tüm altyapı inşa ediliyor." dedi.

Dağlis, halihazırda bölgede İsrail ordusu himayesinde yüzlerce yerleşimcinin bulunduğunu ve bu kişilerin Filistinlilere yönelik saldırılar düzenlediğini aktardı.

Humeş'e dönüş olması halinde büyük bir yerleşim projesinin uygulanması için Burka beldesinden 3 bin dönüm araziye el konulacağını vurgulayan Dağlis, İsrail'in bu bölgeyi tekrar yerleşim birimi olarak kullanmasının olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

"Burası bizim toprağımız ve bizim görevimiz onu korumak." diyen Dağlis, beldeyi korumak için halk direniş komitelerini yeniden harekete geçirme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.

"Aşırılık yanlısı çetelerin yerleşimi için yapılan hazırlıklar ürkütücü"

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas da Humeş'te "aşırılık yanlısı çetelerin yerleşimi için yapılan hazırlıkların ürkütücü" olduğunu ifade etti.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmak, ev ve tarım alanlarını ateşe vermek için geri döndüğünü, bölgede yapılan çalışmaları Humeş yerleşim biriminin yeniden kullanıma açılmasının adımları olarak gördüklerini belirtti.

"Yerleşim her şekliyle yasa dışıdır"

Fetih Hareketi Şura Meclisi Üyesi Teysir Nasrallah ise İsrail hükümetinin Filistin topraklarının kontrolünü ele geçirmek için zamanla yarıştığına işaret ederek, "Yerleşim her şekliyle yasa dışıdır ve İsrail bunun farkında olmalıdır." dedi.

Uluslararası hukuka uygun biçimde İsrail'i devam eden suçlarından sorumlu tutma ve cezasız kalmamasını sağlamak için çalışma çağrısı yapan Nasrallah, Humeş'i ve toprağını korumak için yenilikçi halk direniş yöntemlerinin harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin halkının karşı koyma ve mücadele etme yeteneğine sahip olduğunu belirten Nasrallah, "Ne İsrail ordusu ne de yerleşimciler Filistinlilerin güçlü iradesini kırabilir." dedi.

Nasrallah son olarak, yerleşimci saldırılarının artması konusunda uyarıda bulunarak, "İsrail, yayılmacı yerleşim planlarını uygulamak için aşırılık yanlısı çetelerini toprağa ve vatandaşa saldırılar başlatmak adına serbest bırakıyor." ifadelerini kullandı.