Filistinliler 15 Ayın Ardından Evlerine Dönmeye Başladı
İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerlerinden edilen on binlerce Filistinli, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmekte. Bu dönüş, 15 aydır sürdürülen zorunlu göçün ardından gerçekleşiyor.
GAZZE, 28 Ocak (Xinhua) -- İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerlerinden edilen ve 15 aydır evlerinden uzakta yaşayan on binlerce Filistinli, pazartesi günü Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye başladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel