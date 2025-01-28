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Filistinliler 15 Ayın Ardından Evlerine Dönmeye Başladı

Filistinliler 15 Ayın Ardından Evlerine Dönmeye Başladı
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İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerlerinden edilen on binlerce Filistinli, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmekte. Bu dönüş, 15 aydır sürdürülen zorunlu göçün ardından gerçekleşiyor.

GAZZE, 28 Ocak (Xinhua) -- İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerlerinden edilen ve 15 aydır evlerinden uzakta yaşayan on binlerce Filistinli, pazartesi günü Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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