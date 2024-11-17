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Filistinli Yönetmen Nawras Abu Saleh, İnsan Hikayelerini Beyaz Perdeye Taşıyor

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Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, 'Shadows Freedom' isimli kısa filmi ile İsrail'in bölgede uyguladığı şiddeti beyaz perdeye taşımaya devam ediyor. Saleh, Filistin ve Lübnan'daki saldırılara dikkat çekerek, Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Filistin'deki insan hikayelerini beyaz perdeye taşımaya devam edecek.

Yönetmenliğini yaptığı filmlerle İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddet ve zulmü beyaz perdeye taşıyan Saleh'in "Shadows Freedom" (Özgürlüğün Gölgesi) adlı kısa filmi, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde düzenlenen "Avluda Sinema" etkinliğinde gösterildi.

Saleh, AA muhabirine, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarının giderek arttığını belirtti.

Önlem alınmaması durumunda savaşın Filistin'de kalmayacağını dile getiren Saleh, şöyle devam etti:

"Savaş sadece Filistin'de durmayacak. İsrail, Lübnan'dan sonra devam etmek istiyor. İsrail'deki liderlik, bilge bir liderlik değil, daha çok yayılmacı liderlik. Ne yazık ki bölgemizde daha çok gözyaşı ve kurbana neden oluyor. Bu, bizim yarattığımız bir durum değil, onların uydurdukları ve yarattıkları bir süreç. Hükümetleri, destekçileri ve yöneticileri 'Büyük İsrail' hayal ediyor. Eğer bu durmazsa bizi çok daha zor zamanlar bekliyor."

Destekleri için Türkiye'ye teşekkür etti

İsrail'in bölgedeki tüm kural tanımazlığı karşısında Avrupa ve ABD'nin yanlarında olmadığını belirten Saleh, Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten ötürü son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Saleh, "Avrupa ve Amerika ne yazık ki İsrail'i destekliyor. Bizi insan olarak görmüyorlar ve Filistin'deki haklarımızı da görmüyorlar. İslam ülkeleri de aynı şekilde fazla destek göstermiyor. Tepkileri çok düşük, çok az ve uluslararası sistemin altında kalıyorlar." diye konuştu.

Türkiye halkının Filistin'i desteklediğinin altını çizen Saleh, "Türk ve Filistin halkı arasında özel bir ilişki var. Hem halk hem yönetim olarak aynı destek var. Sokağa inerseniz, Filistin bayraklarını ve sloganlarını görebilirsiniz." dedi.

Nawras Abu Saleh, "Kendi filmlerimizi ancak biz çekeriz" sloganıyla Filistin'de yaşanan insani hikayeleri beyaz perdeye taşımaya devam edeceğini vurgulayarak, "Filistin'deki her ev bir hikayeye sahip ve bu hikayeler çok insancıl, dünya çapında herkesin anlayabileceği hikayeler. Eğer biz hikayeleri anlatmakta geç kalırsak, diğerleri bizim hikayelerimizi kendi açılarından anlatacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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