Filistinli Yönetmen Hanna Atallah, 15 Temmuz Etkinlikleri İçin Türkiye'de

Filistin sinemasının önemli isimlerinden Hanna Atallah, 15 Temmuz Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle 15 Temmuz Derneği'nin hayata geçirdiği "15 Temmuz Direniş Sahnesi Etkinlik Programı" açıklandı.

Buna göre, 8 Temmuz saat 16.00'da İstanbul'daki Atlas Sineması'nda "Sıfır Noktasından (From Ground Zero)" filmi gösterilecek.

Filmin ardından saat 19.00'da ise aynı sinemada, Filistin sinemasının dünyaca tanınan isimlerinden yapımcı ve sanat yönetmeni Hanna Atallah söyleşi gerçekleştirecek.

İstanbul Sinema Evi'nin (İSE) organize ettiği programdaki etkinlikler ücretsiz ve herkese açık olacak.

Sıfır Noktasından filmi hakkında

Filistinli yönetmen-yapımcı Rashed Masharawi'nin yapımcılığında hayata geçirilen "Sıfır Noktasından (From Ground Zero)" filmi, Gazze'de soykırım devam ederken 22 genç sinemacının çektiği kısa filmlerden oluşuyor.

Prömiyerini 5. Amman Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren filmin Kuzey Amerika prömiyeri 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı. Film, 97. Akademi Ödülleri'nin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Filistin'in aday adayı olarak seçildi ve kısa listeye kaldı.

ABD'li yönetmen Michael Moore'un da ortak yapımcıları arasında yer aldığı filmde katkısı olan yönetmenler şöyle:

"Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih, Muhammed Alshareef, Ala Ayob, Bashar Al Balbisi, Alaa Damo, Awad Hana, Ahmad Hassunah, Mustafa Kallab, Satoum Kareem, Mahdi Karera, Rabab Khamees, Khamees Masharawi, Wissam Moussa, Tamer Najm, Abu Hasna Nidaa, Damo Nidal, Mahmoud Reema, Etimad Weshah, İslam Al Zrieai"

Hanna Atallah

Berlin ve Kudüs'te yaşayan film yapımcısı ve kültürel sanatlar yöneticisi, Filmlab Palestine'in kurucusu ve sanat yönetmeni, Palestine Cinema Days Film Festivali'nin yönetmeni ve August Films'in kurucu ortağı olan Hanna Atallah, Filistin film endüstrisinin geliştirilmesi ve yeni sinematik seslerin desteklenmesindeki çabalarıyla tanınıyor.

Marjinalleştirilmiş ve yeterince temsil edilmeyen anlatıları yücelten hikaye anlatıcılığına odaklanan Atallah'ın son çalışmaları arasında Laila Abbas'ın "Thank You for Banking with Us" ve Maha Haj'ın "Upshot" adlı filmler yer alıyor.