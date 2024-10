Filistinli Yönetmen Almughanni: 'Gazze'yi Kısa Zamanda Yeniden İnşa Edeceğimize Umutluyum'

Filistinli film ve belgesel yönetmeni Mohammed Almughanni, "Filistinlilerin Gazze'yi kısa zamanda yeniden inşa edeceğini umuyorum." dedi.

Filistin konulu filmler yapmanın zorluklarını ve Gazze'deki güncel durumu AA'ya değerlendiren Almughanni, Filistin konulu film yapmanın normal bir filmden daha zor olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın diğer bölgelerine kıyasla bizim film setlerimizde şartlar daha farklı olabiliyor. Bir gün çekim yapmayı planlıyorsunuz ama İsrail ordusu beklenmedik bir şekilde sizi durdurabiliyor veya yerleşimciler sizi rahatsız edip tehdit savurabiliyor." şeklinde konuştu.

Yönetmen Almughanni, Gazze'de bir yıldan fazladır devam eden soykırıma ilişkin şunları söyledi:

"Gazze'nin geleceğine dair karışık duygular içindeyim fakat umudu diri tutmak zorundayım çünkü umut bize hayat veren tek şey. Ben Filistinlilerin Gazze'yi kısa zamanda yeniden inşa edeceğini umuyorum çünkü Filistinliler çok çalışkan ve yaşamayı seven insanlar. Şehirlerini yeniden inşa etmek istiyor. Ben de onlardan biriyim. Oradaki soykırım biter bitmez memleketime gidip Gazze'nin yeniden inşa edilme sürecine destek vermeye çalışacağım. Oradaki ailemin evi geçen yıl ikinci kez yıkıldı. İlk olarak 2014'teki savaşta ailemin evi yıkılmıştı. Daha sonra yeniden inşa etmiştik. Bu yıl, amcamın ve babaannemin evi tekrar yıkıldı."

Filistinli şair Mahmud Derviş anısına bu ay İstanbul'da gerçekleşen 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne de değinen Almughanni, festivalde Filistinli meslektaşlarıyla birlikte Türk izleyicilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu festivalde benim filmlerim yer almamasına rağmen seyircilerin bana yoğun ilgi göstermesi ve beni tanımasından çok memnun kaldım. Genel olarak sinema hakkında, Türk ve Filistin sinemasına dair konuştuk." ifadesini kullandı.

Mohammed Almughanni kimdir?

Gazze'de 1993'te dünyaya gelen Mohammed, genç yaşta sinemaya merak salarak kısa film senaryoları yazmaya başladı.

Almughanni, ilk kısa filmi "Shujayya"ya 2016'da imza attı.

"Amalyya", "Where's My Donkey", "Falafala", "Son of the Streets" ve "An Orange from Jaffa" filmlerini yazıp yöneten Almughanni, "Ji.hlava", "IDFA" ve "Clermont-Ferrand" festivallerinde filmleriyle ödüle değer görüldü.