Filistinli yöneticinin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı eleştirdiği ses kaydı sızdı

Filistin'de basında yer alan ses kaydında, yakın danışmanı Hüseyin eş-Şeyh'in, "Yaşanan anarşide suç ortağı, kendi iktidarda kalmak için bunu sürdürüyor.

Filistin'de basında yer alan ses kaydında, yakın danışmanı Hüseyin eş-Şeyh'in, "Yaşanan anarşide suç ortağı, kendi iktidarda kalmak için bunu sürdürüyor." diyerek Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı eleştirdiği öne sürüldü.

Hamas'a yakın haber sitesi Şihab, yakın zamanda Abbas tarafından birçok üst düzey göreve atanan Hüseyin eş-Şeyh'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayımladı.

Kayıtlara göre, Şeyh, 88 yaşında ve 15 yıldan uzun süredir görevdeki Abbas'ın kendisinden sonraki geçiş sürecini yönetmesini küfürlü ifadelerle eleştirdi. Kayıtlarda geçiş döneminin "her şeyin merkezinde olduğunu" dile getiren Şeyh'in, "Abbas, yaşanan anarşide suç ortağı, kendi iktidarda kalmak için bunu sürdürüyor." ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Geçiş dönemi sonrasında Abbas'ın yerine ismi geçen Şeyh'in, bu konudaki rakiplerinden Filistin Genel İstihbarat Başkanı Macid Farac hakkında da ağır ifadeler kullandığı iddia edildi.

Şeyh'in, geçiş dönemi sonrası için üst düzey isimler arasındaki rekabetin Hamas'a yaradığını değerlendirerek, "Beş kişinin sıradaki isim olmak için verdiği kavga Filistin yönetimi için çok zararlı. Bu oyunun sonu." dediği aktarıldı.

Bu yıl Abbas tarafından Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyeliği, Genel Sekreterliği ve Başmüzakerecilik görevlerine atanan ve siyasi olarak Filistin'in iki numarası konumunda olan Hüseyin eş-Şeyh, Sivil İşler Bakanı sıfatıyla İsrail yönetimiyle ilişkileri yönetmekten sorumlu. Abbas'ın son dönemde yakın tuttuğu Şeyh'i yeni üst düzey görevlere getirmesi, kendisinden sonraki isim olarak gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 88 yaşında. Abbas, basında sağlık sorunları ve tedavi için gittiği Almanya seyahatleriyle de gündeme geliyor. 15 yıldan uzun süredir seçimlerin yapılamadığı Filistin'de, Abbas'ın yerine geçmek için üst düzey isimler arasında rekabet yaşandığı basında sıkça yer alıyor.