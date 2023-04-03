Filistinli Yetkililer, İsrail'in Ulusal Muhafız Gücü Kurma Kararını Kınadı

GAZZE, 3 Nisan (Xinhua) -- İsrail kabinesinin, Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir ulusal muhafız gücü kurulmasına yönelik kararı onaylamasının ardından Filistinli yetkililerden bu adımı kınayan açıklamalar geldi.

GAZZE, 3 Nisan (Xinhua) -- İsrail kabinesinin, Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir ulusal muhafız gücü kurulmasına yönelik kararı onaylamasının ardından Filistinli yetkililerden bu adımı kınayan açıklamalar geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın El Fetih hareketinin sözcüsü Pazar günü Gazze'de yaptığı açıklamada, "Ulusal muhafızların kurulması halkımızı korkutmayacaktır" diyerek İsrail'in bu hamlesini kınadı.

Öte yandan Gazze'deki İslami Direniş Hareketi (Hamas) sözcüsü de yaptığı basın açıklamasında İsrail'in kararını "tehlikeli bir gelişme" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada, ulusal muhafız gücü kurulmasına yönelik kararın kabine tarafından onaylandığı belirtilmişti.

İsrail devletinin tüm güvenlik kurumları, ulusal güvenlik konseyi ve ilgili hükümet bakanlıklarından oluşan bir komite, kurulacak muhafız gücünün görevlerinin ve kontrolünün esaslarını değerlendirecek.

Komitenin tavsiyelerini sunmak için 90 günü var.