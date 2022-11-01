Filistinli Yetkililer İsrail'in Nükleer Programlarının Durdurulması Çağrısında Bulundu

RAMALLAH, 1 Kasım (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, nükleer silahtan arındırılmış bir bölge kurulması için İsrail'in nükleer programlarının durdurulması ve imha edilmesi çağrısında bulundu.

RAMALLAH, 1 Kasım (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, nükleer silahtan arındırılmış bir bölge kurulması için İsrail'in nükleer programlarının durdurulması ve imha edilmesi çağrısında bulundu.

El-Maliki bu çağrıyı, Mısır tarafından sunulan ve İsrail'den nükleer silahlarından kurtulmasının istendiği kararın BM Genel Kurulu'nun Birinci Komitesi tarafından kabul edilmesi üzerine yaptı.

Kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Filistin Dışişleri Bakanı, "İsrail, Ortadoğu'da kitle imha silahlarına sahip olan tek taraf olduğu için programlarının, özellikle nükleer silahlarının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından izlenmesini sağlamak zorundadır" dedi.

El-Maliki, "İsrail'in ilgili uluslararası hukuk kurallarına uyması gerekiyor" diye ekledi.

İsrail medyası Pazartesi günü, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi'nin 5'e karşı 152 oyla İsrail'in nükleer silahlarını imha etmesi gerektiğine karar verdiğini bildirdi.

Mısır tarafından sunulan ve Ürdün, Fas, Filistin Yönetimi ve Bahreyn tarafından desteklenen kararda, İsrail'e nükleer tesislerini IAEA'nın denetimine açma çağrısında da bulunuldu.

BM Genel Kurulu'nun Birinci Komitesi, BM'nin küresel nükleer silahsızlanma sorunlarıyla ilgilenen altı ana komitesinden biri.

Komite, benzeri görülmemiş bir adım atarak İsrail'i, Nükleer Silahların Yayılması Antlaşması'na bir an önce katılmaya, nükleer silah geliştirmemeye, üretmemeye, test etmemeye veya başka bir şekilde elde etmemeye ve nükleer silah edinmekten vazgeçmeye çağırdı.