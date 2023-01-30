Filistinli Yetkililer, İsrail'in Cezalandırıcı Önlemlerinin Daha Fazla Şiddete Yol Açacağını Söyleyerek Kınadı

RAMALLAH, 30 Ocak (Xinhua) -- Filistin Yönetimi Pazar günü İsrail'in Filistinlilere karşı cezalandırıcı önlemlerini kınayarak bu önlemlerin daha fazla gerilim ve şiddeti ateşleyeceğini söyledi.

RAMALLAH, 30 Ocak (Xinhua) -- Filistin Yönetimi Pazar günü İsrail'in Filistinlilere karşı cezalandırıcı önlemlerini kınayarak bu önlemlerin daha fazla gerilim ve şiddeti ateşleyeceğini söyledi.

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlık ettiği İsrail hükümetinin, bir sinagog yakınında yedi İsrailliyi öldüren Filistinli bir erkeğin ailesine ait evin yıkılması ve aile üyelerinin ulusal sigorta kapsamından çıkarılması dahil bir dizi cezalandırıcı önlem kararı aldığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanı bir açıklama yaparak söz konusu kararların, "uluslararası hukukun ve Cenevre Anlaşması'nın ciddi ihlalleri ve Kudüs'teki Filistin varlığına darbe indirerek boşaltmak amacını güden toplu cezalandırmalar" olduğunu söyledi.

Filistinli bakanlık, bu "keyfi" kararların güç mantığına dayalı sömürgeci zihniyeti ve çatışma alanının tamamını ateşlemenin bir başlangıcı olarak ateşe benzin dökecek İsrail'in şiddeti tırmandırma anlayışını yansıttığını söyledi.

Ocak ayından bu yana İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilimde belirgin bir artış yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 1 Ocak'tan bu yana İsrail askerleri 32 dolayında Filistinliyi öldürdü ve onlarca Filistinliyi yaraladı.

Cuma akşamı silahlı Filistinlinin, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov yerleşimindeki bir sinagogun yakınında açtığı ateş sonucu en az yedi kişi öldü ve üç kişi yaralandı.

Cumartesi sabahı 13 yaşında bir Filistinli, Doğu Kudüs sokaklarında bir pusuda silahıyla iki İsrailliyi yaraladı.