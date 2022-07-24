Filistinli Yetkili: Mali Kriz Yaşayan Unrwa'nın Uluslararası Desteğe İhtiyacı Var

RAMALLAH, 24 Temmuz (Xinhua) -- Filistinli üst düzey bir yetkili Cumartesi günü BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) mali kriz yaşadığını ve Filistinli mültecilerin artan ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini bildirdi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteciler Departmanı Başkanı Ahmed Ebu Huli yazılı basın açıklamasında, UNRWA'nın sağlık, eğitim ve Filistinli sığınmacılara insani yardıma ilişkin programların bütçelerinde yaklaşık 100 milyon ABD doları mali açık bulunduğunu söyledi. Ajansın yetkililerine göre, mali kriz BM ajansının, Mayıs ayında çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için diğer uluslararası kurumlardan borç almasına yol açtı.

Ebu Huli, "Filistinli mülteciler arasındaki yüksek oranda yoksulluk, işsizlik ve gıda güvensizliği, uluslararası toplumun desteklemek için harekete geçip yeterli ve sürdürülebilir finansman sağlamasını gerektiriyor" dedi. Ebu Huli, "Arapların UNRWA'ya desteği, Pazar günü Kahire'de düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi sırasında toplanacak Filistin İşleri Denetçiler Konferansı'nın 108. oturumunda tartışmanın odak noktası olacak" diye ekledi. Konferansa, Filistinli mültecileri barındıran Filistin, Ürdün ve Lübnan'ın yanı sıra Mısır, Arap Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatından temsilciler katılacak. İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün yanı sıra Filistin bölgesi ve işgal altındaki toprakların Arap Birliği temsilcilerinin de toplantıya katılması bekleniyor. UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kuruldu ve yaklaşık 5,7 milyon Filistinli mülteciye eğitim, sağlık, yardım, sosyal hizmetler, kamp altyapısı, iyileştirme, koruma ve mikrofinans dahil olmak üzere yardım ve koruma hizmetleri sağlamakla görevlendirildi.

Xinhua / Güncel