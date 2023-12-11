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Filistinli yetkili: "İsrail saldırıları nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nin sağlık sistemi çökebilir"

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, İsrail'in saldırılarını artırmasının, hastanenin sağlık sistemini çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, İsrail'in saldırılarını artırmasının, hastanenin sağlık sistemini çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Dakran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastaneye sabahın erken saatlerinden bu yana çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 40'tan fazla şehit ve çoğu ağır 50'ye yakın yaralı getirildi." dedi.

"Hastanenin halihazırda düzgün işlemeyen sağlık sistemi yoğun İsrail hava saldırıları nedeniyle her an çökebilir." uyarısını yapan Dakran, yaralı sayısının sürekli artması nedeniyle hastanede yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulunmadığını vurguladı.

Filistinli yetkili, "Yaralı sayısı şu anda hastane kapasitesinin 5 katını aşıyor; hastane yönetimi yaralıları koridorlara ve bahçedeki çadırlara yerleştirmek zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Hastanenin gelecek günlerde çalışmalarına devam edebilmesi için ilaca, tıbbi malzemeye ve yakıta ihtiyacı olduğunu kaydeden Dakran, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin sınırlı kapasitesi nedeniyle yaralıların, tedavi görebilmeleri için Gazze dışındaki hastanelere nakledilmeleri çağrısında bulundu.

Dakran, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin çoğunluğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinden göçe zorlanmış yaklaşık 900 bin kişiye hizmet verdiğini belirtti.

İsrail savaş uçakları, tanklar ve savaş gemileri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bölgelere yönelik bombardımanını yoğunlaştırdı.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Ez-Zevayide bölgesinde bir binayı bombaladı.

Görgü tanıkları, evin tamamen yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaraları enkazdan çıkarmak için uzun saatler çalıştığını belirtti.

Sağlık kaynakları, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini kaydetti.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde de Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki El-Bassa bölgesindeki evleri hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü veya yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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