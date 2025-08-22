Filistinli yetkili, İsrail'in Muğayyir beldesindekileri zorla göçe zorlama çabaları konusunda uyardı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Muğayyir beldesine yönelik İsrail ordusunun, baskınlar ve askeri operasyonlarla ahalinin zorla göç ettirilmesi çabalarına yönelik uygulamaları konusunda uyarıda bulundu.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Şaban, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kendisinin Muğayyir beldesine girişine engel olduğunu, girmekte ısrar etmesi durumunda ateş açacağı tehdidinde bulunduklarını kaydetti.

Şaban, tüm Filistinli gruplardan Muğayyir beldesine uygulanan ablukanın kırılması yönünde çalışmalarını istedi.

Beldenin dünden bu yana sıkı bir ablukaya maruz kaldığını ifade eden Şaban, İsrail'e ait iş makinelerinin beldedeki 100'den fazla asırlık zeytin ağaçlarını yerinden söktüğünü vurguladı.

Şaban, İsrail ordusunun evlere teröristçe baskınlar düzenlediğini, özellikle şehit ailelerin evlerine yönelik baskınlarında insanları gözaltına aldığını ve evlerin içinde kasıtlı büyük tahribatlar yaptığının altını çizdi.

Filistinli yetkili Müeyyed Şaban, İsrail'in beldede yaptıklarını şu sözlerle özetledi:

"Muğayyir ahalisine yönelik gerçek bir zorla göç çalışması yapılıyor ve beldenin çevresinden izole edilmesine uğraşılıyor."

Beldedeki Filistinlilerle anlık iletişim halinde olduklarını aktaran Şaban, Muğayyir beldesi insanlarının kesinlikle teslim bayrağı açmayacaklarını vurguladı.

10 bin zeytin fidanı yok edildi

İsrail ordusunun planlı tahribatı kapsamında özellikle beldenin doğusunda yaklaşık 10 bin zeytin fidanına da zarar verildiği belirtildi.

Yetkililer, baskının bölgedeki sivil halk üzerinde ciddi psikolojik ve ekonomik etkiler yarattığını belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, son zamanlarda Batı Şeria'daki bazı beldeleri giriş çıkışlara kapatarak baskınlar düzenliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.