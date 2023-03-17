Filistinli yetkili, İİT üyelerinin Filistin davasının önemi konusunda hemfikir olduğunu söyledi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Filistin davasının önemi hususunda fikir birliği içinde olduğunu söyledi.

Mansur, Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Toplantının gündeminin Filistin olduğunu belirten Mansur, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin dışişleri bakanları, bu oturumda yaptıkları konuşmalarda Filistin davasının merkezi önemi hususunda mutabakat sağladılar. Bu tutumun, oturumun kapanış bildirisine yansımasını umuyorum." dedi.

Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, "İsrail tarihinin en aşırılık yanlısı hükümeti" olarak niteleyen Mansur, buna karşın Filistin'de "safları birleştirmenin" önemini vurguladı.

Cezayir'in Filistin uzlaşısı hususundaki çabalarına ilişkin de Mansur, " Cezayir'in çabalarını ve uzlaşmaya yönelik gözetimini memnuniyetle karşıladık. Elbette Mısır'daki kardeşler de çok önemli bir rol oynuyor. Filistin'in ulusal çıkarlarına dayalı bir çözüme ulaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mansur, Cezayir Bildirisinin ardından Filistin'deki gelişmelerle ilgili soruyu, "Bu konuda çalışmalar devam ediyor." şeklinde yanıt verdi.

BM Daimi Gözlemcisi Mansur, İİT üyesi ülkelerin, Filistin davasına ilişkin herhangi bir çözümün "Arap Barış Girişimi" esasına dayanması gerekliliğini vurguladığını kaydetti.

İİT 49. Dışişleri Bakanları Toplantısı, 16 Mart'ta "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ile Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki gelişmeler" gündemiyle Moritanya'da başlamıştı.

İki gün sürmesi planlanan zirvenin oturum aralarında Filistin Temas Grubu toplantısı düzenlenecek.

Arap Barış Girişimi nedir?

Filistin-İsrail sorununun çözümü kapsamında Suudi Arabistan tarafından 2002 yılında sunulan "Arap Barış Girişimi"; 1967 sınırları dahilinde Filistin devletinin kurulmasını, mültecilere topraklarına geri dönme hakkının verilmesini, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi karşılığında Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor.

Cezayir Bildirisi

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih hareketleri başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin Diyalog Görüşmeleri, Ekim 2022'de Cezayir'de yapılmıştı.

Filistinli grupların temsilcileri, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un katılımıyla 13 Ekim'de düzenlenen törende, üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzalamıştı.

Cezayir Bildirisi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak "ulusal birliğin" önemi vurgulanıyor.