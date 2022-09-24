Filistinli ve Türk akademisyenler, göğüs hastalıkları sempozyumunda deneyimlerini paylaştı

Filistin'deki Kudüs Üniversitesi ile Türkiye'den Sağlık Bilimleri Üniversitesinden akademisyenler, göğüs hastalıkları sempozyumunda bilimsel deneyimlerini paylaştı.

Kudüs Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 22-25 Eylül tarihlerinde, Kudüs Üniversitesi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ana kampüsünde düzenlendiği sempozyuma Türkiye'den 11 akademisyen katıldı.

Sempozyumda, Filistinli ve Türk akademisyenler, akciğer kanserinde tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımlar ve gelişmeler, göğüs cerrahisi, astım, akciğer transplantasyonu ve tütünle mücadele konularında sunumlar yaptı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, sempozyumda yaptığı konuşmada, "Sağlık Bilimleri Üniversitemiz ile Kudüs Üniversitesi arasındaki iş birliğinin gelişmesinden mutluluk duymaktayız" dedi.

Doğu Kudüs'ün sembol kurumları arasındaki Kudüs Üniversitesinin akademik alandaki çalışmalarının güçlenmesinin önemine işaret eden Demirer, "Tıp fakülteleri dünyanın her yerinde önemlidir. Çünkü halk ile iç içe olan, fertlerin en fazla güvenini kazanan meslek grubunu doktorlar oluşturmaktadır" diye konuştu.

Doktorluk mesleğinin toplumsal bir boyutunun da olduğuna değinen Demirer, Filistin halkının direncinin yükseltilmesinde doktorların da sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

"İş birliği ve bilgi paylaşımını hedefliyoruz"

Sempozyumun katılımcılarından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sempozyumla karşılıklı etkileşim, iş birliği alanlarının oluşturulması ve bilgi paylaşımını hedeflediklerini söyledi.

Çetinkaya, "Göğüs hastalıklarıyla ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı bir bilimsel program düzenleniyoruz. Bu bilimsel programda hem Türkiye hem de Filistin'deki tecrübeli ve uzman akademisyenler bu konuda tecrübelerini paylaşıyorlar." dedi.