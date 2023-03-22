Filistinli ve İsrailli Liderler Ortadoğu'da Barış ve İstikrar Dileklerini İletti

RAMALLAH, 22 Mart (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Salı günü Filistin topraklarında ve tüm Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar için umutlu olduklarını söyledi.

RAMALLAH, 22 Mart (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Salı günü Filistin topraklarında ve tüm Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar için umutlu olduklarını söyledi.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre Herzog, bu yıl 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayını tebrik etmek için Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesi, bu yılın başlarından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'le Filistinliler arasında giderek artan gerginlik ortamında gerçekleşti.

Resmi rakamlara göre Ocak ayından bu yana içlerinde kadın ve çocukların da olduğu en az 89 Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürülürken en az 15 İsrailli aynı dönemde Filistinlilerin gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirdi.

Telefon görüşmesi Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Şarm El-Şeyh'te Filistin Yönetimi, İsrail, Mısır, Ürdün ve ABD'nin temsilcilerini biraraya getiren beş taraflı toplantıdan iki gün sonra gerçekleşti.

Toplantının ardından yayınlanan bir bildiriye göre, taraflar sahada gerilimin azaltılması, daha fazla şiddetin önlenmesi, güven arttırıcı önlemlerin alınması ve çözüm bekleyen konuların doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerekliliğini kabul etti.

Artan gerginliğine son vermek üzere daha önce 26 Şubat'ta Ürdün'ün Akabe kentinde benzer bir toplantı gerçekleştirilmişti.