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"Filistinli tutukluların annesi" olarak bilinen Esma Ebu'l Heyca hayatını kaybetti

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İsrail hapishanelerindeki "Filistinli tutukluların annesi" olarak bilinen 61 yaşındaki eski tutuklu Esma Ebu'l Heyca uzun süredir mücadele ettiği cilt kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

İsrail hapishanelerindeki "Filistinli tutukluların annesi" olarak bilinen 61 yaşındaki eski tutuklu Esma Ebu'l Heyca uzun süredir mücadele ettiği cilt kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, "Filistinli esir Cemal Ebu'l Heyca'nın eşi, özgürlüğüne kavuşan eski tutuklu, şehitlerin ve tutukluların annesi 61 yaşındaki Esma Ebu'l Heyca'yı kaybettik." ifadeleri kullanıldı.

Esma Ebu'l Heyca'nın, oğlu Hamza'nın 2014'te İsrail tarafından öldürülmesi, eşi Cemal'in müebbet hapis cezasıyla 21 yıldır cezaevinde tutulması ve diğer üç çocuğunun da İsrail hapishanelerinde olması dolayısıyla "işgalin en ağır yüklerinden birini taşıyan Filistinli kadınların simgelerinden biri" olduğu vurgulandı.

Aileye yakın kaynaklar, 61 yaşındaki Esma Ebu'l Heyca'nın uzun süredir tedavi gördüğü Ramallah'taki İstişari Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail güçlerince Şubat 2003'te gözaltına alınan Esma Ebu'l Heyca, "idari tutukluluk" kapsamında 9 ay cezaevinde tutulduktan sonra Kasım 2003'te serbest bırakılmıştı.

Yıllar önce kansere yakalanan ve İsrail tarafından yurt dışında tedavi görmesi engellenen Esma Ebu'l Heyca, bu yılın ocak ayında deri nakli ameliyatı geçirmişti.

Esma Ebu'l Heyca'nın eşi Cemal Ebu'l Heyca, Cenin Mülteci Kampı'nda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Asım, Abdusselam ve İmad isimli 3 çocuğu da şu anda İsrail hapishanelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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