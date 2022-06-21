Filistinli tutuklu, idari tutukluluğunun kaldırılacağı güvencesine karşılık açlık grevini sonlandırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filistinli tutuklu, idari tutukluluğunun kaldırılacağı güvencesine karşılık açlık grevini sonlandırdı

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
 - Güncelleme:
Filistinli tutuklu, idari tutukluluğunun kaldırılacağı güvencesine karşılık açlık grevini sonlandırdı

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin, idari tutukluluğunun kaldırılacağı yönünde İsrail tarafından söz almasının ardından açlık grevini sonlandırdığı belirtildi.

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin, idari tutukluluğunun kaldırılacağı yönünde İsrail tarafından söz almasının ardından açlık grevini sonlandırdığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avavde'nin, idari tutukluluğunun kaldırılması teminatına karşılık 111 gündür sürdürdüğü açlık grevini sonlandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, Avavde'nin, Assaf Harofeh Hastanesinde yattığı ve sağlık durumunun kritik aşamada olduğu, izlenilen semptomlardan, bedeninin büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

İsrail makamları tarafından daha önce 4 kez tutuklanan Avavde son olarak, 27 Aralık 2021'de yeniden tutuklanmış ve hakkında "idari tutukluluk" kararı verilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Filistin İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title