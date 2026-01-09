Öldürülen bir İsraillinin ailesi, cinayetten sorumlu tutulan Filistinlinin idamı için mahkemeye başvurdu

Filistinli kurumlar, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen bir İsraillinin ailesinin, cinayetten sorumlu tutulan bir Filistinli mahkumun idamı için askeri mahkemeye başvurduğunu açıklayarak, bu talebin şu an için "tehlikeli bir nitelik taşıdığı" konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, öldürülen yasa dışı Yahudi yerleşimcinin ailesinin, Filistinli tutuklu Ahmed Devabişe'nin idam edilmesi için İsrail askeri mahkemesine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Talepte, hakimler heyetinin değiştirilmesi ve İsrail mahkemelerinin onlarca yıldır faaliyet gösterdiği askeri emirler doğrultusunda karar verecek daha yüksek rütbeli hakimlerin atanmasının da yer aldığı aktarılan açıklamada, askeri mahkemenin savcılığa ve savunma heyetine talebe yanıt vermeleri için 12 Ocak'a kadar süre verdiği ifade edildi.

Bu mahkemelerin uzun geçmişlerine rağmen, işgal politikalarıyla ilgili nedenlerden dolayı, özellikle İsrail'in uluslararası alandaki imajını ve çıkarlarını koruma isteği nedeniyle, daha önce hiçbir Filistinli mahküma ölüm cezası vermediği belirtilen açıklamada, özellikle soykırımın ardından yaşananlar ve tarihindeki en aşırı İsrail hükümetinin giderek artan eğilimleri bağlamında bu talebin mevcut aşamada tehlikeli bir nitelik taşıdığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, "mahkumların idam edilmesi sloganını benimsediği ve önceki dönemlere kıyasla İsrail kamuoyunun da desteklediği bir ortamda, hızla idam cezası yasasını geçirmeye çalıştığı" kaydedildi.

Ortak açıklamada, soykırıma devam eden İsrail'in, soykırımın başlangıcından bu yana hapishanelerinde yüzden fazla mahkum ve tutukluyu öldürdüğüne işaret edildi.

İsrail askerleri, 12 Nisan 2024'te Malachei Hashalom yakınında Kudüs sakini yasa dışı Yahudi yerleşimci Binyamin Achimeir'in ölümüyle sonuçlanan saldırının faili olduğu iddiasıyla Nablus'un Duma köyü sakinlerinden 21 yaşındaki Filistinli genç Ahmed Devabişe'yi 22 Nisan 2024'te gözaltına almıştı.

İsrail Parlamentosu Kasım 2025'te, Filistinli mahkumların idam edilmesini öngören bir yasa tasarısını ilk okumada oylamıştı; ancak yasanın yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.