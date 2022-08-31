Son dakika haberi... Filistinli tutuklu Avavde, 171 günlük açlık grevini sonlandırdı Güncel Haberler Son dakika haber... Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 171 gün sürdürdüğü açlık grevini sonlandırdığı bildirildi. Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 171 gün sürdürdüğü açlık grevini sonlandırdığı bildirildi. Filistinli tutukluların haklarını savunan kuruluşlardan biri olan "Mehcet Kudüs Vakfı"ndan yapılan açıklamada, idari tutukluluk uygulamasına karşı 6 aya yakındır açlık grevinde olan Avavde'nin İsrail makamlarıyla anlaşmaya vardığı belirtildi. Avavde'nin söz konusu anlaşma doğrultusunda açlık grevini sonlandırdığı aktarılan açıklamada, buna göre Avavde'nin 2 Ekim 2022 tarihinde serbest bırakılacağına işaret edildi. Güncel Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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