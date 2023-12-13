Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Filistinli terzi Nesim Muhammed Gaşda, bölgede elektrik bulunmadığı için pedallı bir dikiş makinesi geliştirdi.

Filistinli terzi bölgede elektrik bulunmadığı için pedallı dikiş makinesi geliştirdi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Filistinli terzi Nesim Muhammed Gaşda, bölgede elektrik bulunmadığı için pedallı bir dikiş makinesi geliştirdi. Bisiklet pedalı kullanarak geliştirdiği makine sayesinde mesleğini icra edebilen Nesim, dikiş dikerek geçimini sağlamaya devam ediyor.