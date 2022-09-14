Filistinli STK: İsrail 2022'de 1365 Filistinli için idari tutukluluk kararı verdi

İsrail makamlarının 2022'nin başından bu yana, "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında, haklarında herhangi bir suçlama olmaksızın 1365 Filistinli için tutuklama emri verdiği bildirildi.

İsrail makamlarının 2022'nin başından bu yana, "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında, haklarında herhangi bir suçlama olmaksızın 1365 Filistinli için tutuklama emri verdiği bildirildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu (STK) Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "2022'nin başından bu yana 1365 idari tutuklama emri çıkaran İsrail, bu yolla Filistinlileri hedef alma çemberini genişletti." ifadelerine yer verildi.

Filistinli tutukluların haklarıyla ilişkin faaliyet yürüten STK'nın açıklamasında, eylülün ilk haftası itibarıyla İsrail cezaevlerindeki idari tutuklu sayısının, 4'ü çocuk 2'si kadın olmak üzere 760 kişiye ulaştığını açıkladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "yargısız" cezası: İdari tutukluluk

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

İngiliz sömürge dönemindeki Olağanüstü Hal Yasası'ndan uyarlanan İsrail askeri yasaları, tutuklanan kişinin hakkındaki suçlamayı ya da bununla ilgili delilleri "güvenlik" gerekçesiyle öğrenemediği "idari tutukluluk" uygulamasını içeriyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Altı ay sonra yeniden askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamadan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şabak (Şin-Bet) ile iş birliği halinde, işgal altındaki Batı Şeria'da "ileride suç işleyebileceği" gerekçesiyle Filistinlileri idari tutuklu olarak gözaltına alabiliyor. Gözaltındaki Filistinliler, 8 gün içinde askeri mahkemeye çıkartılıyor.

Ancak burada tutuklu Filistinli veya avukatı, askeri savcının mahkemeye sunduğu tutuklama gerekçesini, bununla ilgili delilleri "güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle öğrenemiyor. Bu nedenle bir yargı süreci ya da savunma mümkün değil.

İsrailli insan hakları örgütlerine göre, askeri mahkemeler, tutuklanan kişilere yönelik kararlarda "otomatik onay mercileri" şeklinde hareket ediyor.

İnsan haklarına aykırı bu uygulama, İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütlerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar tarafından da yoğun biçimde eleştiriliyor.