Filistinli siyasilere göre Lapid'in iki devletli çözüme dair sözleri politik bir aldatmaca

Filistinli siyasiler İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda dile getirdiği iki devletli çözümü desteklediğine dair sözleri "siyasi bir aldatmaca" olarak değerlendirdi.

Filistinli siyasiler İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda dile getirdiği iki devletli çözümü desteklediğine dair sözleri "siyasi bir aldatmaca" olarak değerlendirdi.

AA muhabirine konuşan Filistinli siyasetçiler Lapid başbakanlığındaki İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik ihlalleri sürdürdüğünü vurguladı.

Fetih Hareketi Sözcüsü Hasan Hamayil, İsrail'in yasa dışı yerleşim inşaatlarından tutuklamalara, saldırılara ve cinayetlere kadar her gün Filistin halkına karşı suç işlemeye devam ettiğini dile getirdi.

İsrail'in ayrıca Filistinli hasta mahkumları serbest bırakmayı reddettiğine ve Filistin mallarının vergilerini kaçırmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Hamayil, "İki devletli çözüm isteyen, Doğu Kudüs dahil olmak üzere 1967'de işgal edilen topraklardan çekilmeli. İki devletli çözümü kim destekliyorsa imzalanan anlaşmaları uygular. Lapid'in konuşması İsrail'in yaptıklarıyla çelişiyor. Konuşma siyasi bir aldatmacaydı." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf da Lapid'in konuşmasının çarpıtma ve kandırmadan ibaret olduğunu söyledi.

Hamayil'le aynı görüşü paylaşan Ebu Yusuf, Lapid'in sadece siyasi bir konuşma yaptığını, iki devletli çözüme bağlı kalanların Doğu Kudüs dahil olmak üzere 1967'de işgal edilen topraklardan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin Ulusal Girişim Partisi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de, "Lapid, İsrail'in iki devletli çözüm konusundaki aldatmacasını tekrarlıyor." diye konuştu.

Bergusi, "Lapid'in samimi olması halinde, yasa dışı yerleşimlerinin genişlemesini derhal durdurma emri vermesi, Kudüs'ün ilhakını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları iptal etmeye hazır olduğunu beyan etmesi gerektiğini" belirtti.

İsrail Başbakanı Lapid, BM 77. Genel Kurulunda dün yaptığı konuşmada, iki devletli çözüme destek verdiğini, ülkesinin güvenliği ve geleceği için doğru olanın, "Filistinlilerle, iki halk için iki devlet temelinde bir anlaşma sağlanması" olduğunu söylemişti.