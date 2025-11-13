Filistinli Sığınmacılar Johannesburg Havalimanı'nda Bekletiliyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'ne sığınmak isteyen ve pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmayan 150'den fazla Filistinli, ülkeye giriş izni için Johannesburg'daki havalimanında uçakta bekletiliyor.

Güney Afrika'ya sığınmak isteyen Filistinli grubu taşıyan özel uçak, öğleden sonra Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yaptı.

Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu "Gift of the Givers"ın organizasyonunda mülteci statüsü talebiyle ülkeye gelen 150'den fazla Filistinlinin, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için uçağı terk etmelerine müsaade edilmedi.

Gift of the Givers Başkanı Imtiaz Sooliman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, bu zavallı insanların yabancı bir ülkede çektikleri acıları daha da artırmak için bu insanların pasaportlarına kasıtlı olarak damga vurmadı." dedi.

Sooliman, Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesinin, pasaportlarında çıkış damgası bulunmayan bu kişilerin uçaktan ayrılmalarına müsaade etmeme yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

Güney Afrika hükümeti yetkilileri, Filistinli sığınmacıların ülkeye kabulü veya sınır dışı edilmelerine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.