Filistinli Sendikalardan Açlık Krizine Karşı Küresel Direniş Çağrısı

Filistinli sendikalar, dünyanın dört bir yanındaki sendikalara İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık krizine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Filistin Barosunun daveti üzerine işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin'deki sendikaların temsilci ve yöneticilerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü yoğun saldırılar sıkı abluka nedeniyle Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çeken sendikalar, Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarının önüne geçilmesi için tüm sendikaların ve halkların bir araya gelerek küresel tepki vermeleri çağrısında bulundu.

"2 milyonu aşkın insan, açlığın savaş silahı olarak kullanıldığı sistematik suçlara maruz kalıyor"

Uluslararası tüm kurum ve kuruluşları hem hukuki hem de ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet eden Filistinli sendikalar, "Gazze Şeridi'nde 2 milyonu aşkın insan, ölümcül ablukanın yanı sıra açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığı sistematik suçlara maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne dayatılan açlık krizi nedeniyle günlük ölüm vakalarına tanıklık edildiğine ve bunların uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından belgelendiğine işaret eden Filistinli sendikalar, şunları kaydetti:

"İsrail, planlı olarak gıda ve ilaçların girişine izin vermediği gibi hastaneler, jeneratörler ve su kaynakları başta olmak üzere altyapıyı da sürdürdüğü saldırılarla yok ediyor. İsrail'in sistematik ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne dayatılan açlık, hasta ve bünyesi zayıf insanları öldürüyor."

İsrail'in Gazze'de neden olduğu açlık krizine karşı ciddi duruş sergilenmeli

Dünyadaki tüm sendikalara seslerini duyurmaya çalışan Filistinli sendikalar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu açlık krizine karşı ciddi tepkilerle duruşlarını sergilemeleri çağrısında bulundu.

Filistinli sendikalar, İsrail'in Gazze'de uyguladığı açlık politikasının savaş suçu sayılmasını ve bu suç nedeniyle yargılanması için gerekli mekanizmaların oluşturulmasını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.???????