Filistinli sanatçılar acılarını sanatla duyuruyor

Filistinli sanatçılar, İsrail'in soykırımı altındaki Filistinlilerin yaşadığı acıları duyurmak için sanatın farklı alanlarında üretimler gerçekleştiriyor.

Ödüllü foto muhabiri Belal Khaled ile komedyen, içerik üreticisi, müzisyen Deya Elayyan, Filistin'de yaşananları sanatla nasıl harmanladıklarını AA muhabirine anlattı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta doğan Khaled, İsrail'in saldırıları sırasında da işini yapmaya çalıştığını belirterek, "Çatışma bölgelerinde çalışırken, her anı belgelemek ve her suçu görüntülemek için fotoğraf çekiyor ve oradaki her kareyi kaydediyorsunuz. Özellikle soykırımı belgelediğim bu dönemde ben insaniyeti, gözlerdeki acıyı arıyordum. Çocukların ne kadar acı çektiğini görmek ve göstermek istiyordum. Aynı zamanda, bu soykırımın ortasında insanlar umuda nasıl tutunuyor, bunu da göstermeye çalışıyordum." dedi.

Khaled, evlerinden sürülen, çocuklarını kaybeden, hastaneleri ve okulları hedef alınan Filistinlilerin hala umut taşıdıklarının altını çizerek, insanların gözlerine odaklandığını, çünkü gözlerin acıyı ve yaşanmışlıkları fazlasıyla anlattığını söyledi.

Bugün Gazze'de yaşananları dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir soykırım olarak tanımlayan Khaled, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşananları kaydeden bir gazeteci olmak çok ağır bir sorumluluk. Bugün hala o anların içinde yaşıyoruz. Her gün geçmişte çektiğimiz fotoğrafları düzenliyoruz. Meslektaşlarımızla birlikte o karelerin detaylarını tekrar tekrar görüyoruz. Bilgisayarınızı açıp o fotoğraflara baktığınızda, sizi yeniden o trajik ana götürüyor. Ne yazık ki bu duygudan kurtulamıyorsunuz. O anlar sizinle birlikte yaşıyor, ta ki hayatınız sona erene kadar."

"Filistinli gençler bu soykırım yüzünden gazeteci oldular"

Belal Khaled, Gazze'den gelen görüntülerle dünyada ilk kez canlı yayınla gözler önüne serilen bir soykırım yaşandığının altını çizerek, "İnsanlar bu suçları kendi topraklarının merceğinden gördü, yabancı medyanın çerçevesinden değil. Zira yabancı medya, her zaman gerçeği tümüyle yansıtmaz çünkü arkasında İsrail yanlısı politik gündemler olabilir. Sosyal medya farklı. Filistinli gençler bu soykırım yüzünden gazeteci oldu. Her günü belgelemeyi, hayatlarını riske atmayı bir sorumluluk olarak gördüler. Hayatlarını kaybetme pahasına da olsa bu görevlerinden vazgeçmediler. Bu fotoğraflar değişim yarattı." ifadelerini kullandı.

Filistin özgür olmadan Filistin'deki sanatın da özgür olamayacağını söyleyen Khaled, "Sanatsal özgürlük de Filistin'in özgürlüğüyle doğrudan bağlantılıdır. Filistin özgür olduğunda, sanatçılar, gazeteciler, çocuklar, topraklar, gökyüzü, Filistin'in tüm parçaları da özgür olacak." diye konuştu.

Khaled, insanlığın Filistin'i gündem etmeye devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, vicdan sahibi herkesin Filistin'de neler olduğunu anlatmaya devam etmesi ve harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

"Zaferin ne zaman geleceğine Allah karar verir"

Komedyen, içerik üreticisi ve müzisyen Deya Elayyan ise 7 Ekim 2023'ten beri her şeyin değiştiğine işaret ederek, "Şu an yaptığım komedide bir saygı var. Özellikle Gazze'deki insanlar izlediğinde kendilerini kötü hissetmesin, bu dünyadan kopmuş gibi hissetmesin diye dikkat ediyorum. Eskisi kadar çok komedi de yapmıyorum. Şu anda halkım hakkında konuşuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki acıyı duyurmak için içerik ürettiğini dile getiren Elayyan, elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işi neden yapıyorum? Çünkü Allah'a bir cevap hazırlıyorum. İnşallah bana bir gün 'Sana çok şey verdim, sen bu dünyada ne yaptın?' diye sorduğunda iyi bir cevabım olsun istiyorum. En azından elimden geleni yapıyorum ki, belki de iyi bir cevap verebilirim. Ama yine de insan hep eksik hissediyor çünkü şu anda bu röportajı yaparken bile insanlar ölüyor. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Biz videoyu çekiyoruz, yayımlıyoruz, sonrası Allah'a emanet. Kime ulaşacağına O karar veriyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Allah'a büyük bir umut ve inançla bağlıyım. Allah için çalışıyorsan, endişe etmene gerek yok."

Filistinlilere "Asla pes etmeyin, ne yapıyorsanız, onu yapmaya devam edin" mesajını veren Elayyan, "Bu dünyada bir amaç için varız. Doğrunun, hakikatin sesi olmak ve bunu dile getirmek için buradayız. Gerisi Allah'a kalmış. 76 yıldır İsrailliler Filistinlileri topraklarından atıyor. 76 yıl oldu. Belki 76 yıl daha mücadele etmemiz gerekecek. Bu uzun bir zaman değil. Biz zaten bu sürecin içindeyiz. O yüzden bugünden çalışmaya başlayın ve sonucu Allah'a bırakın. Zaferin ne zaman geleceğine Allah karar verir. Müslümanlar ve Gazze halkı için o zafer gelecek. Sadece işini yap ve sonucu Allah'a bırak." açıklamasını yaptı.

Deya Elayyan, kendisini özellikle Filistinlilerin kendi sesi olarak görmesini önemsediğini kaydederek, sokaktaki insanların sesi olmayı ve onların sıkıntılarını dile getirmeyi çok değerli bulduğunu ifade etti.