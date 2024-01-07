Filistinli Sanatçı Gazze'deki Saldırıları Resimlerle Anlatıyor
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine gitmek zorunda kalan Filistinli sanatçı Emel Ebu El-Sabah, enkazlar üzerinde resim yaparak Gazze halkının çektiği acıları tarihe not etmeyi amaçlıyor.
REFAH, 7 Ocak (Xinhua) -- Filistinli sanatçı Emel Ebu El-Sabah, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine gitmek zorunda kaldı. El-Sabah, boş zamanlarını Gazze halkının çektiği acıları tarihe not etmek umuduyla enkazlar üzerinde resim yaparak geçiriyor.