Filistinli Raid Kamil Umran, Kardeşinin Serbest Bırakılmasını Bekliyor

Gazze'deki ateşkes anlaşması ve esir takası çerçevesinde kardeşinin serbest bırakılmasını bekleyen Filistinli Raid Kamil Umran, kardeşini teslim alamadıklarını ve nereye götürüldüğünü bilmediklerini söyledi.

Raid, Ramallah'ta basına yaptığı konuşmada, serbest bırakılacak Filistinli esirler listesinde ismi olmasına rağmen kardeşi Muhammed Kamil Umran'a kavuşamadıklarını belirtti.

Kardeşi Umran'ın müebbet hapis cezası aldığını, 25 yıldır hapiste olduğunu ve 3 gündür diğer Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı noktada kardeşini beklediklerini aktardı.

"Listede ismi olmasına rağmen gelmemesine şaşırdık. Dün telefonda görüştük kendisiyle, bugün burada olması lazımdı. Hapishaneye geri mi götürüldü veya başka bir yere mi gönderildi bilmiyoruz." diyen Kamil, kardeşinin sevdiği yemekleri hazırladıklarını ancak ona kavuşamadıklarını dile getirdi.

Filistinli esirin kız kardeşi İbtisam Umran da otobüste son bir hasta esir olduğunu söylediklerini ancak son esirin de indiğini ve kardeşinin gelmediğini ifade etti.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında salıverdiği ve bölge dışına gönderilecek 154 Filistinlinin Mısır'a gönderildiği kaydedilmişti.

Ofis, İsrail'in ateşkes kapsamında serbest bırakacağı "müebbet" hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.