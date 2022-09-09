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Filistinli Palyaçolar Çocukları Eğlendirdi

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Filistinli Palyaçolar Çocukları Eğlendirdi

GAZZE, 9 Eylül (Xinhua) -- Palyaço kostümlü Filistinli gençler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nda çocukları eğlendirmek için düzenlenen bir etkinlikte performans sergiliyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 9 Eylül (Xinhua) -- Palyaço kostümlü Filistinli gençler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nda çocukları eğlendirmek için düzenlenen bir etkinlikte performans sergiliyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

9 Eylül Eylül Gazze Güncel Haberler

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