Filistinli Palyaçolar Çocukları Eğlendirdi
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GAZZE, 9 Eylül (Xinhua) -- Palyaço kostümlü Filistinli gençler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nda çocukları eğlendirmek için düzenlenen bir etkinlikte performans sergiliyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
GAZZE, 9 Eylül (Xinhua) -- Palyaço kostümlü Filistinli gençler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nda çocukları eğlendirmek için düzenlenen bir etkinlikte performans sergiliyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel