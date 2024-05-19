Gazze'deki çocuklar sığınma merkezinde eğitim projesiyle öğreniyor ve eğleniyor

İsrail'in yaklaşık 8 aydır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze'de eğitimleri aksayan Filistinli çocuklar, Deyr el-Belah kentinde bir sığınma merkezinde başlatılan eğitim projesiyle hem öğreniyor hem de akranlarıyla eğleniyor.

İsrail ordusu, 2006 yılından beri abluka altında tutulan 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 7 aydan fazla süredir devam ettiriyor.

İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze Şeridi'nde eğitim de hayatın diğer birçok alanında olduğu gibi kesintiye uğramış durumda.

İsrail güçleri, Gazze savaşının başladığı tarihten bu yana sistematik ve sürekli saldırılarla eğitim kurumlarını hedef aldı, bu durum okullarda ve üniversitelerde büyük yıkıma neden oldu.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin yayınladığı son istatistiklere göre, İsrail güçleri saldırılarında 103 okul ve üniversiteyi tamamen yok ederken, 311 okul ve üniversiteyi ise kısmen yıktı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampındaki bir sığınma merkezinde kalan yüzlerce Filistinli çocuk, gönüllü öğretmenlerin girişimiyle başlatılan eğitim projesi kapsamında yarım kalan eğitimlerine devam ediyor.

Aylardır okula gidemeyen ve eğitimleri aksayan çocuklar, burada öğretmenler eşliğinde "okuma, yazma, boyama" gibi çeşitli eğitim faaliyetlerine katılıyor, diğer yandan da akranlarıyla vakit geçirerek eğleniyor.

Çocuklardan ve ailelerden projeye büyük ilgi

Öğretmenlerden Hanan el-Vuheyri, eğitim hayatı aksayan ve savaş nedeniyle bir buhranın içine düşen Filistinli çocuklar için başlattıkları "Eğitim Sınıfı" projesinin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Vuheyri, Gazze'de aylardır eğitim göremeyen çocukların "normal" hayatlarına devam etmesinin yollarını aradıklarını ve çeşitli etkinlik ve aktivitelerle destekli bir eğitim projesi başlattıklarını söyledi.

Proje dahilinde okuma, yazma, resim çizme ve boyamanın yanı sıra çeşitli eğitim faaliyetlerinin olduğunu ifade eden Vuheyri, sığınma merkezinde böyle bir girişim önerisinde bulunduklarını ve girişimin ailelerden çok büyük bir ilgi görmesi üzerine bu işe koyulduklarını söyledi.

Vuheyri, sığınma merkezinde birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar öğrencilerin eğitim göreceği bir sınıfı boşalttıklarını ve derslik için hazırladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin büyük bir sevinçle sınıfa geldiklerini, sanki bayram günü gibi özenle giyindiklerini ifade eden Vuheyri, şunları kaydetti:

"Çocuklar okullarını çok özlediklerini ve çok mutlu olduklarını ifade ediyor. Altı kademede eğitim veriyoruz. Her bir sınıf için belli bir saat tahsis ettik. Aylardır bomba ve silah sesleri arasında kalan ve sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık açısından sıkıntılı günler geçiren çocuklar başta olmak üzere sığınmacıları, savaşın boğucu atmosferinden bir nebze uzaklaştırmaya çalışıyoruz."

Girişimin sığınma merkezi dışındaki çocuklardan da rağbet gördüğünü ifade eden Vuheyri, bu girişim başarılı olduktan sonra daha fazla çocuğun katılımı için yeni şubeler açılması gerektiğini dile getirdi.

"Çocuklar okula dönmekten memnun"

"Eğitim Sınıfı" projesinde eğlence ve psikolojik rahatlama faaliyetlerine katılan yedi yaşındaki Lulu İzzeddin Fayık adlı çocuk, resim çizimi sırasında konuşarak, okumak, öğrenmek, resim çizmek ve boyama yapmak için projeye katıldığını ve İsrail'in yıkıcı savaşının bir an önce sona ermesini umduğunu belirtti.

Hala Aşur adındaki bir diğer Gazzeli çocuk da projeye katılma nedenleri konusunda arkadaşı Fayık ile aynı fikirde olduğunu belirterek, "İşgalin bizi son yedi aydır eğitimden mahrum bırakmasının ardından okula dönmekten mutluyum." dedi.

Yedi yaşındaki Aşur, Gazze Şeridi'nde yaşamın her yönünü yok eden yıkıcı savaşın ne zaman sona ereceğini merak ettiğini söyleyerek, uluslararası topluma savaşı durdurmaları ve çocukları korumaları için müdahale etmeleri ve İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Çocukları savaşın atmosferinden uzaklaştırmak için eğlenceli aktiviteler de yapıyoruz

Proje girişimi fikriyle ilgili olarak öğretmen Fatıma Ebu Hemisa, "Öğrencilerin barınma merkezlerinde yaşadıkları zor koşullar, eğitim sürecinin durması ve İsrail saldırılarının devam etmesi neticesinde 'Eğitim Sınıfı' fikri oluştu." dedi.

Eğitim Sınıfıyla ilgili çalışma prosedürlerini El-Bureyc Mülteci Kampındaki sığınma merkezi idarecileriyle birlikte belirlediklerini dile getiren öğretmen Hemisa, söz konusu projeyle, öğrencilerin eğitim düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hemisa, eğitime başlamadan önce öğrenci ve yaş gruplarının envanterinin çıkarıldığını belirterek, projeye katılmak ve öğrencilere eğitim hizmetleri sunmak üzere öğretmenlerden oluşan bir komitenin de oluşturulduğunu ifade etti.

Öğrencilere eğitimin verileceği sınıf ortamında sıra, masa, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra teşvik ödülleri gibi lojistik hizmetlerin eksikliği ve sınıflardaki aşırı kalabalık başta olmak üzere pek çok zorlukla karşı karşıya olduklarını belirten öğretmen Hemisa şunları söyledi:

"Herkesi ağırlamaya ve onlara daha iyi eğitim hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Sınıflarda öğrencilere tıbbi ve psikolojik bakım da sağlıyoruz. Çocukları savaş atmosferinden çıkarmak için eğlence faaliyetleri ve etkinlikler uygulamaya da biraz zaman ayırıyoruz."