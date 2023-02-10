Filistinli Öğrencilerden Türkiye ve Suriye'deki Depremzedeler İçin Dayanışma Etkinliği

Gazzeli öğrenciler Perşembe günü, Türkiye ve Suriye'yi sarsan depremlerin ardından iki ülkeyle dayanışma içinde olduklarını ifade etmek için bir etkinlik düzenledi.

Gazzeli öğrenciler Perşembe günü, Türkiye ve Suriye'yi sarsan depremlerin ardından iki ülkeyle dayanışma içinde olduklarını ifade etmek için bir etkinlik düzenledi.

SES (ARAPÇA): SAMAH HANA, Öğretmen:

"Bu etkinliği, binlerce binanın hasar görmesine ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yıkıcı depremlerin yol açtığı krizle karşı karşıya kalan Suriye ve Türk halkıyla dayanışmamızı ifade etmek için düzenliyoruz. Her iki ülke halkına da kalbimizin onlarla olduğunu söylemek için buradayız ve bir an önce iyileşebilmelerini ümit ediyoruz. Bunun için de Gazzeli öğrenciler felaketten duydukları üzüntüyü ifade etmeye geldiler."

Etkinlikte öğrenciler, "Suriye ile dayanışma", "Suriye'nin trajedisi Batı'nın çifte standartlarını ortaya koyuyor" ve benzeri sloganların yazılı olduğu pankartlar da açtı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)