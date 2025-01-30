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Filistinli Öğrenciden Gazze'yi Yeniden Canlandırma Çağrısı

Filistinli Öğrenciden Gazze'yi Yeniden Canlandırma Çağrısı
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Filistinli ziraat mühendisliği öğrencisi Fadıl Nebhan, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu yok olan bitki örtüsünü canlandırmak amacıyla mülteci kamplarında ağaç dikme girişimi başlattı. Nebhan, 'Herkes bir ağaç dikerse Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabiliriz' diyerek toplumsal bir sorumluluk çağrısında bulundu.

Filistinli ziraat mühendisliği öğrencisi Fadıl Nebhan, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle bitki örtüsünün büyük oranda yok olması üzerine Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarında ağaç dikme girişimi başlattı.

İsrail, 2006 yılından bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırılara başladı.

Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkımın yanı sıra on binlerce kişinin ölmesine yol açan İsrail bombardımanları, bölgedeki tarım alanları ve bitki örtüsünü de yok etti.

İsrail'in 15 aydan uzun süre havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü saldırılar, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla durdu ancak evleri yıkılan ve yerinden edilen Filistinlilerin yaşadıkları acılar devam ediyor.

"Herkes bir ağaç dikerse Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabiliriz"

Gazze'yi canlandırma ve yeniden imar etme konusunda toplumsal sorumluluk çağrısı yapan 28 yaşındaki Nebhan, "Zeytin ve zahter burada kaldıkça biz de burada kalacağız" sloganıyla girişimini başlattığını söyledi.

Ziraat mühendisliği öğrencisi Nebhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in tarım alanlarını iş makineleriyle tahrip ettiğini ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun bombardımanlar sonucu toprağın zararlı kimyasallara maruz kaldığını dile getirdi.

Gazzelilerin özellikle tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere geri dönüp yeniden ziraatı canlandırması gerektiğini dile getiren Nebhan, "Herkes bir ağaç dikerse Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabiliriz." dedi.

Çocukluğundan beri ağaç dikmeyi seven bir insan olduğunu ve başlattığı bu girişimin önemli bir görev olduğunu söyleyen Nebhan, "Çünkü fidan dikmek, hayatımızın tümünde temel bir ihtiyaç. Ben bir ağaç dikersem sen de bir ağaç dikersen ülkeyi yeniden imar etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli öğrenci, herkesin girişimine katkı sunması çağrısında bulunarak "Girişimi başlattım, keşke herkes de bu güzel girişime katılsa ve Gazze Şeridi'ni ağaçlandırsak." dedi.

Gazze Şeridi'nde çok zor koşullardan geçtiklerini vurgulayan Nebhan, tarımsal alanın yüzde 90'ının yok olduğunu, bölgede hiçbir ağacın da kalmadığını kaydetti.

İsrail ordusu 15 ay boyunca tarımsal alanları tahrip etti

Filistinli genç, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü 15 ay boyunca Gazze Şeridi'ndeki tarım alanlarını iş makineleriyle tahrip ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi'nde bir şey kalmadı, bizim de burayı yeniden imar etmemiz gerekiyor. Özellikle Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'dakiler verimli tarım alanlarıydı; çilek, patates ve soğan ekiyorduk ancak hepsi yok oldu. Tarım alanlarının geri gelmesi bir iki yıl alabilir."

İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının hayatını kabusa çevirdiğini aktaran Nebhan, "Bu kabusun sona ermesini, memleketimizin yeniden imar edilmesini istiyoruz. Filistinliler bombardımanın yanı sıra yıkım ve korkunç manzaralara tanıklık ederek çok kötü günler yaşadı." dedi.

Nebhan, ziraatın hem insana hem diğer canlılara çok faydalı olduğuna dikkati çekerek, "Canlılar otlardan ve ağaçlardan besleniyorlar ancak hayvanların otlanabileceği bir alan dahi kalmadı. Üzerimize atılan füzelerdeki barut ve kimyasallardan dolayı artık otlar da yeşermiyor." diye konuştu.

İsrail saldırıları tarımı da yok etti

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), BM Uydu Merkezi (UNOSAT) ile işbirliğinde elde ettiği verilere göre, Gazze Şeridi'nde zeytin üretimi ve tarımın yapıldığı alanların yüzde 75'i yok oldu veya zarar gördü.

FAO Genel Direktör Yardımcısı Beth Bechdol'un yaptığı açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde tarım alanlarını sulamak için kullanılan kuyuların 3'te birinden fazlası kullanılamaz hale geldi.

Bechdol, Gazze'de gıda temini için çiftçilerin ve balıkçıların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü de Haziran 2024'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım alanlarının yüzde 75'ini kullanılamaz hale getirdiğini belirten bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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