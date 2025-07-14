Filistinli öğrenci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden birincilikle mezun oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden (DPÜ), birincilikle mezun olan Filistinli Alaa Zaaroura'ya başarı belgesi takdim edildi.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun olan Zaaroura için Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Ahmet Yakupoğlu Salonu'nda belge töreni düzenlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, burada yaptığı konuşmada, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılar ve gerilimlerin en çok sivilleri etkilediğini, kadınlar, çocuklar ve gençlerin baskıyla ve zulümle yurtlarından koparıldığını söyledi.

Zaaroura'nın yaşadığı tüm zorluklara ve acılara rağmen eğitime sarıldığını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Gönül coğrafyamızın en kadim topraklarından Filistin'in yaşadığı drama aylardır şahidiz. Orada yıllardır devam eden zulme insanlar umutları sayesinde dayanabiliyor. O coğrafyada doğan ve filizlenen umutlardan biri de Filistinli öğrencimiz Alaa Zaaroura. Yaşadığı tüm acılara rağmen eğitimine sarıldı, yılmadan çalıştı, emek verdi ve DPÜ'yü dereceyle tamamlayarak hem bizleri hem de ülkesini gururlandırdı. Onun bu başarısı, sadece bireysel bir azmin değil, aynı zamanda Türkiye'nin kucaklayıcı eğitim anlayışının ve insanlık onuruna verdiği değerin de bir göstergesidir."

"Bu üniversite bana insanlık onurunu öğretti"

Zaaroura da sadece kendi çabasıyla değil, Türkiye'nin Filistin'e olan tarihi desteği sayesinde diploma alabildiğini vurguladı.

Filistin'de öğrencilerin diplomalarını alamadan hayatlarını kaybettiğine dikkati çeken Zaaroura, şöyle konuştu:

"Bugün Gazze'de üniversiteler yerle bir edildi. 16 binden fazla öğrenci, eğitim hakkından mahrum bırakıldı. Yüzlerce akademisyen İsrail bombalarıyla katledildi. ve binlerce Filistinli öğrenci diplomalarını alamadan hayatını kaybetti. Ama ben Türkiye'nin direnişe omuz veren bu topraklarında okuyabildim. Kardeşlerimin yaşadığı, yaşadığı zulmü unutmadan ama umudumu da kaybetmeden okuyabildim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya Filistin için adalet diye haykırdığında biz yalnız olmadığımızı hissettik. Türk halkı sokaklarda yaşasın Filistin sloganlarıyla yanımızda hep durdu. Bu üniversite bana sadece kimya formüllerini değil, aynı zamanda insanlık onurunu da öğretti."

Belge törenine Zaaroura'nın annesi Amal Zeid, kız kardeşi İsraa, erkek kardeşleri Kamel ve Ahmed Zaaroura'nın yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekiller Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de katıldı.