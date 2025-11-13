Filistinli müzik grubunun üyesi Joubran, normal şartlarda yaşamaları için işgalin bitmesi gerektiğini söyledi Açıklaması

Filistinli müzik grubu "Le Trio Joubran"ın üyesi Samir Joubran, topraklarının yanı sıra kimliklerini de savunduklarını belirterek, "Le Trio Joubran olarak şöyle bir temennimiz var: Kayaların içinden filizlenmiş bir gül için müzik çalmak ve normal olmak istiyoruz. Normal olabilmek için de normal şartlar altında olmalıyız. Normal şartlar da işgalin bitmesinden geçiyor." dedi.

Bugün Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek olan "Le Trio Joubran"ın üyeleri Samir, Wissam ve Adnan Joubran, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i ziyaret etti.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Samir Joubran, askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler ve şimdiye kadar hayatını kaybeden Filistinlileri rahmetle andığını dile getirdi.

Joubran, sahneye çıktıkları zaman hissettiklerine ilişkin, "Her zaman sahneye çıktığımızda seyirciler bizi kahraman olduğumuz için mi yoksa kurban olduğumuz için mi alkışlıyor merak ediyoruz. Bugün sadece insan olduğumuz için çalışıyoruz. Kötü bir durumda olan ancak geleceğe de umutlu bakan insanlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Ankara'daki konserde bunu sergilemeye çalışacaklarını belirten Joubran, Türkiye'de onları takdir eden çok sayıda Türk seyircisinin bulunduğunu ve teşekkür ettiğini söyledi.

Joubran, "İşgal güçlü, ölüm daha güçlü ama kültür ve sanat ikisinden de güçlü." dedi.

"Kültürlü bir Filistinli, bir nevi siyasetçi"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Joubran, siyasetçilerin daha fazla kültürel derinliğe sahip olmaları gerektiğine işaret etti.

"Kültürlü bir Filistinli, bir nevi siyasetçidir. Her Filistinli evde yemek yaparken bile, her şeyi yaparken siyasetle yoğuruluyor." diyen Joubran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, sadece toprağı ve coğrafyayı savunmuyoruz. Aynı zamanda kimliği savunuyoruz. Yaratıcılık, kimlik baskısından kaçmalı. Le Trio Joubran olarak şöyle bir temennimiz var: Kayaların içinden filizlenmiş bir gül için müzik çalmak ve normal olmak istiyoruz. Normal olabilmek için de normal şartlar altında olmalıyız. Normal şartlar da işgalin bitmesinden geçiyor." diye konuştu.

Joubran, Filistin'i temsil ettiklerini belirterek, "Aynı zamanda da insanlar bizi alkışlarken acıdıkları için bunu yapmalarından korkuyoruz. İyi çaldığımız için alkışladıklarından emin olmalıyız. Her zaman şöyle bir soru aklımıza geliyor: Filistin davası biterse müziği bitirecek miyiz, kesecek miyiz? Tabii ki hayır." görüşünü paylaştı.

Konserleriyle vermek istedikleri mesaja ilişkin Joubran, bu olağanüstü devirde hala yaşadıklarını ve daha çok normal olduklarını kanıtlamak ve anlatmak istediklerini vurguladı.

Joubran, hayatını kaybeden Filistinlileri ve Türkleri anacaklarını belirterek, "Geleceğe umutla bakan her çocuk için de udun tellerine dokunacağız. Türk halkının bize verdiği sevgi borcunun bir kısmını olsa da geri ödemeye çalışacağız." dedi.

"Sanatımızı taşımadan önce Filistin'i taşımalıyız"

Sanatın bir şekilde ve mutlaka güzelliğin bir çeşidini taşıması gerektiğini kaydeden Joubran, "Filistin'de son zamanlarda ölüm ve kan kokusu, güzelliğin kokusundan çok daha yaygın. Bu da bize sanatçılar olarak baskı yapıyor. Bu da bizim için bir görev, biz sanatımızı taşımadan önce Filistin'i taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Joubran, bunun yeni bir durum olmadığını, uzun süredir kimliklerini ve Filistin'i taşıdıklarını vurgulayarak, Filistinli şair Mahmud Derviş ile bunu yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Sanatçılar olarak Gazze'de kan döktüklerini ve can verdiklerini belirten Joubran, Gazze'yi yeniden inşa etmek ve ayağa kaldırmak için asıl işlerinin şimdi başladığını dile getirdi.

"Filistinliler, Filistin Devleti kurulana dek direnecek"

Ziyaretleri için teşekkür eden Büyükelçi Abu Jaish de Joubran ailesinin Filistin'de yetişen ve bilinen köklü bir aile olduğunu ve grubun çok özel ve geleneksel müzik sunduğunu anlattı.

Abu Jaish, bu grubun 20 yıldır birçok ülkede uluslararası konserler verdiğini, bugün de Ankara'da konser verecekleri için şanslı olduklarını ifade etti.

İsrail'in işgal gücü olduğuna ve Filistinlileri herhangi bir sektörde ya da konuda görmek istemediğine dikkati çeken Abu Jaish, "İsrail, Filistinlilerin enkazının altında bir devlet kurmak için Filistin'in sanatını, tarihini, kültürünü, mutfağını ve her şeyini çaldı fakat Filistinliler, her yönleriyle, siyasetçileri, insanları, halkı ve direnişçileriyle ta ki Filistin Devleti kurulana kadar hep direnecek." dedi.

Abu Jaish, Filistin'in direniş yolculuğunda birçok müzik grubu ve şairin yer aldığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına başladığında hedefinin Filistin vatanını yıkmak, özgürlük ve bağımsızlık konusunda Filistin ulusal projesini sonlandırmak olduğuna dikkati çeken Abu Jaish, "İsrail, Filistin halkının direnişini bugüne kadar bitiremediği gibi bugünden sonra da katiyen sonlandıramayacaktır. İsrail, kesinlikle Filistin ve Lübnan halklarına yönelik yeniden bir savaş açabilmenin bahanelerini uyduracaktır ancak temennim odur ki ateşkes devam eder, Gazze'nin imarı başlar çünkü Filistin halkı yaşamayı seven bir halktır. Ülkesini, toprağını ve müziği seven bir halktır." diye konuştu.