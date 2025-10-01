Filistinli Küçük Kardeşler, İsrail Askerlerinin Gözaltısında Korku İçinde Yaşıyor

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "casusluk" iddiasıyla bir süre gözaltında tuttuğu 5 ve 7 yaşlarındaki Filistinli kardeşler, askerler tarafından yeniden gözaltına alınıp darbedilme korkusuyla evden dışarı çıkamıyor.

Yaşadığı korku dolu anları AA muhabirine anlatan 7 yaşındaki Filistinli Abdulfettah 5 yaşındaki kardeşi Muhammed ile El Halil'in Eski Şehir bölgesindeki Ayn es-Asker Mahallesi'nde oyun oynadıkları sırada İsrail askerlerince gözaltına alındıklarını söyledi.

Abdulfettah, "Askerler kolumuzdan tuttu ve onların kontrolü altında olan bir eve girdiğimizi söylediler. Bizi sorguya çektiler. Annem gelene kadar korkudan ağladık." dedi.

"Askerler yeniden gözaltına alıp döverler diye korkudan dışarı çıkamıyoruz"

İsrail güçlerinin, daha sonra evlerine baskın düzenlediğini anlatan Abdulfettah, "Askerler yeniden gözaltına alıp döverler diye korkudan dışarı çıkamıyoruz, oyun oynayamıyoruz." diye konuştu.

Abdulfettah'ın 5 yaşındaki kardeşi Muhammed de dışarda oyun oynadıkları sırada askerlerin yanlarına geldiğini ve onlara sataştığını söyledi.

Muhammed, işgal güçlerinin çocukların sokakta oynamalarını istemediğini ve yeniden gözaltına alınmaktan korktuğunu dile getirdi.

"Bu yaşta nasıl bir suç işleyebilirler?"

İki küçük kardeşin gözaltına alınmasını belgeleyen Filistinli aktivist Bedr et-Temimi, İsrail askerlerinin hiçbir gerekçesi olmadığı halde çocukları "casusluk" yapmakla itham ettiğini ve büyük bir korku yaşamalarına rağmen onları bir süre gözaltında tuttuğunu ifade etti.

İsrail askerlerinin, pazartesi akşamı, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin el koyduğu evi gözetledikleri iddiasıyla 2 küçük kardeşi yarım saat süreyle gözaltında tuttuğunu aktaran Temimi, şunları söyledi:

"Çocuklar silahlı askerler tarafından tutulduğu sırada büyük korku yaşadı, ağladılar. Ailelerin ve bölgedeki bazı yabancı aktivistlerin araya girmesiyle salıverildiler ancak şu an korku içinde yaşıyorlar."

Temimi, "Çocuklar mahallede oynuyorlardı. Bu yaşta nasıl bir suç işleyebilirler? İşgal güçleri çocukların psikolojisini kasten bozuyor." diye konuştu.

İşgal güçlerinin kısa bir süre önce ele geçirdikleri bir evde tadilat yaptıklarını, çocukların da farkında olmadan bu evin önünde durduklarını ifade eden Temimi, İsrail güçlerinin bu durumu "casusluk" olarak nitelendirdiğini dile getirdi.

Korkunç bir "tecrübe"

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketinin Filistin sorumlularından Ayid Ebu Katiş de Filistinli kardeşlerin yaşadıklarını korkunç bir "tecrübe" olarak nitelendirdi.

Ebu Katiş, "İsrail, çocuklarla ilgili tüm sözleşmeleri ve çocukların yaşam, eğitim ve hareket haklarını ihlal ediyor. Hatta onlara sorumsuzca ateş açıyor." dedi.

İsrail yasalarına göre dahi 12 yaşın altındaki hiçbir çocuğun sorgulanamayacağına işaret eden Ebu Katiş, ancak çocukların saatlerce gözaltında tutulup sorguya çekildiklerine dair çok sayıda belgelenmiş vaka olduğunun altını çizdi.

Yaşanan bu olayın sadece bir örnek olduğuna ve Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bunun gibi birçok vaka olduğuna dikkati çeken Ebu Katiş, İsrail ordusunun geçen aylarda Cenin'de iki çocuğun da bulunduğu bir evi bombaladığı, iki çocuğu gözaltına aldığı ve saatler sonra salıverildiği anları belgelediklerini aktardı.