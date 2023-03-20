Filistinli kadın girişimcinin Gazze sahilinde açtığı 'burger büfe' uğrak noktası oldu

Filistinli Emani Şaas'ın Gazze sahilinde açtığı mini büfe, kısa sürede bölgede gezintiye çıkanların uğrak mekanlarından oldu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 25 yaşındaki Filistinli kadın, ünlü Amerikan animasyon televizyon dizisi SüngerBob KareŞort'ta "yengeç burger"den ilham alarak, sahilde bir mini büfe açtı.

Emani Şaas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "burger büfe"nin, kendisi ve çocuğu için daha iyi bir yaşama "umut penceresi" oluşturacağını temenni ettiğini söyledi.

Görüntüsü çizgi film karakterini andıran, üst cephesinde de "yengeç burger" resminin kullanıldığı mini büfenin, başta çocuklar olmak üzere gençlerin de ilgisini çektiğini vurgulayan Şaas, bu işinin kendisini, "çaresizlik ve işsizlik çemberinden" çıkardığını ifade ederek, böylece İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki zor ekonomik koşullar ışığında, bir gelir kaynağı sağladığını anlattı.

"Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim"

Yıllardır küçük projeler yaptığını ancak hep başarısız olduğunu dile getiren Şaas, buna rağmen hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini belirtti.

Şaas, "Gazze sahilinde 'burger büfe' fikrini ortaya attığım zaman çevremdeki bazı kişiler olumsuz karşılayarak bu işin yürümeyeceğini söyledi. Fakat birçok arkadaşım beni teşvik ederek olumlu yanıt verdi." dedi.

Sahilde "fast food" ve sıcak içecek satma işinin, gece geç saatlere kadar uzayan uzun çalışma saatleri ve büyük bir dayanıklılık gerektirdiği için "erkeklerin tekelindeki" mesleklerden biri olarak görüldüğüne dikkati çeken Filistinli kadın, ancak ailesini geçindirmek için buna katlandığını kaydetti.

Türkiye tecrübesi

Bu küçük büfenin, SüngerBob dizisini yaşamış doksanların çocukları ve gençleri arasında yaygın ve beklenmedik bir popülerlik bulduğunu anımsatan Şaas, "Büfeyi sadece bir iş sahibi ve çocuğuma destek olmak için açmıştım. Ancak, beklenmedik güzel sonuçlarla karşılaştım. Gazze sahilinde gezintiye çıkanların uğrak mekanı olması beni sevindirdi." diye konuştu.

İşletme bölümünden mezun olduğunu ve 2022 yılı sonunda Gazze'ye dönmeden önce yaklaşık 4 yıl Türkiye'de yaşadığını da aktaran Şaas, "İstanbul'da kaldığım süre boyunca çeşitli yatırım kuruluşları, özel şirketler ve restoranlarda çalışarak idari ve mutfak konularında deneyim kazandım. Özellikle burger satan bir işletmede yaklaşık 5 ay kadar bir süre çalıştım ve oradan iyi bir deneyim sahibi oldum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki deneyimden faydalanarak büfeyi açtığını vurgulayan Emani Şaas, "Müşteriler, kendilerine sunulan burgerin lezzetine hayran kalarak kalite ve lezzetin her zaman korunmasını istiyor." dedi.

İsrail'in 2006'dan bu yana havadan, karadan ve denizden kuşattığı Gazze Şeridi'nde, 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor. Abluka, dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösterilen Gazze'deki hayatı, ekonomi başta olmak üzere pek çok yönden olumsuz etkiliyor. Filistin resmi verilerine göre, Gazze'de işsizlik oranı yüzde 50'ye ulaşmış durumda.