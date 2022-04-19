Filistinli İnsan Hakları Grubu, BM'den Filistinlilerin İsrailliler Tarafından Öldürülmesini Soruşturmasını İstedi

RAMALLAH, 19 Nisan (Xinhua) -- Filistinli insan hakları grubu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'e İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlileri öldürmesine yönelik soruşturma başlatması çağrısında bulundu. Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Filistin topraklarındaki mevcut durumla ilgili olarak birkaç BM özel raportörü ve uluslararası komiteye mektup gönderdiklerini belirtti. Komisyon, mektupların, "İsrail ordusunun Filistin halkının haklarını ihlal etme ve savunmasız Filistinli sivillere karşı aşırı güç kullanma politikasını sürdürmesi" üzerine gönderildiğini vurguladı. Mektupta, "Ekiplerimiz, kadın ve çocukların da aralarında yer aldığı Filistinlilerin, askerlerin hayatlarına ciddi bir tehdit oluşturmamalarına rağmen saldırı düzenlemek veya olası bir saldırı bahanesiyle İsrail askeri kontrol noktalarında öldürüldüklerini belgeledi" ifadesi yer alıyor.

Filistinli sağlık görevlileri aynı gün, geçen hafta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında meydana gelen çatışmalar sırasında Filistinli bir kızın İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cenin'in kuzeydoğusundaki Faqqu'a köyünde yaşayan 18 yaşındaki Hanan Khadour'un, İsrail askerleri tarafından aldığı ağır yaralara yenik düştüğü belirtildi. Filistin Kızılayı, çatışmalarda toplam 112 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Bunlardan 90'ının İsrail ordusu tarafından atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle soluk almakta güçlük çekenlerden, 18'inin ise atılan plastik kaplı mermilerle yaralananlardan oluştuğu belirtildi.

Xinhua / Güncel