İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Filistinli Hristiyanlar, Kutsal Cuma'yı İsrail'in Kısıtlamaları Altında Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Kudüs'te, işgal altındaki bölgelerden gelen kısıtlamalar nedeniyle sadece yerel halk ve turistlerin katıldığı Kutsal Cuma anması sade bir atmosferde gerçekleştirildi.

Filistinli Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları altında Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inanılan "Kutsal Cuma"yı andı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Hristiyanların Doğu Kudüs'e geçmesine bu yıl da izin vermedi.

Yüzlerce Hristiyan, "Kutsal Cuma" dolayısıyla İsrail polisinin konuşlandığı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki ara sokaklardan Kıyamet Kilisesi'ne yürüdü.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanların kente ulaşmaları mümkün olmazken, anmaya katılanların büyük çoğunluğunu yerel halk ve yabancı turistler oluşturdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle son iki yıldır kutlamalar sade ve hüzünlü bir atmosferde gerçekleştiriliyor.

Hazreti İsa'nın Kutsal Cuma'da çarmıha gerildiğine inanan Hristiyanlar, sonraki günü de Kutsal Cumartesi olarak adlandırarak Hazreti İsa'nın Kıyamet Kilisesi'ne defnedildiğine inanıyor.

Hristiyanlar pazar günü başlayan Paskalya Bayramı öncesi bugünü de dualar ve çeşitli dini ayinlerle geçiriyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.