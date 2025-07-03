Filistinli Hastalar Türkiye'ye Getirildi

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Dün gerçekleştirilen Dünya Sağlık Örgütü'nün hasta tahliyesi operasyonu kapsamında 4 Filistinli hasta ve 7 refakatçi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastalar, Gazze'den çıkarak Ürdün-İsrail sınır kapısından Türkiye'ye ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün dün gerçekleştirdiği hasta tahliyesi operasyonu kapsamında 4 Filistinli hasta ile 7 refakatçi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 4 Filistinli hasta ile 7 refakatçi, Dünya Sağlık Örgütü'nün hasta tahliyesi operasyonu kapsamında Türkiye'ye getirilmek üzere Gazze'den çıkarılarak Ürdün- İsrail sınırındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'na (Allenby) getirildi.

Sınırda Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu yetkililerince karşılanan Gazzeliler, Amman'a intikallerinin ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçuşuyla İstanbul aktarmalı olarak Ankara'ya ulaştı.

Hastalar ve refakatçileri, Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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