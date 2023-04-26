Filistinli Hamdan, küçük yaşta başladığı kunduracılığı yarım asırdır sürdürüyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 10 yaşından beri ayakkabıcılık yapan Filistinli Halil Hamdan, küçük dükkanında yok olmaya yüz tutan mesleğini yarım asırdır devam ettiriyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 10 yaşından beri ayakkabıcılık yapan Filistinli Halil Hamdan, küçük dükkanında yok olmaya yüz tutan mesleğini yarım asırdır devam ettiriyor.

Gazze'deki Büyük Ömer Camisi'ne bakan 5 metrelik küçük dükkanında 25 yıllık makinesiyle ayakkabıcılık yapan 65 yaşındaki Hamdan, zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

Babasının el verdiği kunduracılığı 10 yaşından bu yana itinayla devam ettiren Hamdan, önceleri geleneksel el yapımı ayakkabı üretirken, artık daha çok tadilatıyla ilgileniyor.

Ayakkabının yanında çanta tadilatı da yapan Hamdan, dar gelirlilerin yenisini almak yerine eskisini tamir ettirme isteğini karşılayarak geçimini kazanıyor.

AA muhabirine konuşan Hamdan, çocukluğundan bu yana kunduracılık yaptığını, modern hayatın gelişmesi ve ithal malların artmasıyla ayakkabı üretimini bırakıp artık yalnızca tadilatla ilgilendiğini belirtti.

Lise öğrenimini tamamlayıp üniversiteye başlayan ancak ekonomik koşullar nedeniyle 2. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Hamdan, aslında ustanın beceri ve deneyimini geliştiren, insanları ve ihtiyaçlarını anlamayı sağlayan zanaatını diplomayla taçlandırmasının önemli olduğunu dile getirdi.

"Burada babamla geçirdiğim çocukluğum var"

Küçük dükkanında yarım asır geçiren Hamdan, burada babasıyla anılarının hala canlı olduğunu belirterek, "Bu dükkanda babamla geçirdiğim çocukluğum, geçmiş güzel anılarım var." dedi.

Babasının ilk önce başka bir yerde dükkan açtığını, 1961'de ise Büyük Ömer Camisi'ne bakan bu dükkana geçtiğini aktaran Hamdan, dükkanının konumunun tarihi açıdan ve işlek bir yerde bulunması açısından da iyi olduğuna işaret etti.

Babasıyla, ayakkabı yapımında uzun yıllar çalıştığını belirten Hamdan, 1990 yılında babasının vefat etmesinin ardından sadece ayakkabı ve çanta tadilatı yapmaya başladığını söyledi.

O dönemde insanların Çin üretimi ucuz ürünlere yöneldiğini aktaran Hamdan, ekonomik durumun ise bu zamana kıyasla iyi ve insanların alım gücünün daha yüksek olduğunu kaydetti.

Hamdan, yerli olarak ayakkabı üretiminin de daha pahalıya geldiğini, bu nedenle tadilatın karlı olduğunu ifade etti.

"İnsanlar yeni ayakkabı almak yerine tamirini tercih ediyor"

Halihazırda bir kız öğrencinin okul çantasının tadilatını yaptığını belirten Hamdan, orta ve fakir sınıftan ayakkabı ve çanta tadilatı için gelen çok sayıda müşterisi bulunduğunu aktardı.

"İnsanlar yeni ayakkabı almak yerine yüksek fiyata aldıkları az zarar görmüş ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ediyor." diyen Hamdan, aynı şekilde yeni çanta almak yerine küçük hasarların tadilatını yaptırmak istediklerini aktardı.

Tadilat ücretlerinin de Gazzelilerin ekonomik durumuna uygun olduğunu ifade eden Hamdan, okul, tatil başlangıcı ve ulusal günlerde müşterilerin arttığını söyledi.