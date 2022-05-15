Filistinli gruplardan zorluklarla mücadele için 'birlik' çağrısı yapıldı

Gazze'deki Filistinli gruplar, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda, Filistin davasının karşılaştığı zorluklar ve İsrail'in ihlalleri ile mücadele etmek için tüm ulusal oluşumlara "birlik" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "direniş mücadelesi stratejisi çerçevesinde halkın tüm bileşenlerini zorluklarla mücadele etmek için bir araya getirecek ulusal cephe oluşturulması" çağrısı yapıldı.

Kapsamlı direnişin, meşru ulusal hakları elde etmek için işgale karşı koymanın ve saldırılarına yanıt vermenin bir yolu olduğu vurgulanan açıklamada, işgalcilerin tarihi topraklar üzerinde meşruiyeti ve egemenliğinin bulunmadığı ve halkın işgalcilerin tüm planlarını boşa çıkaracağı belirtildi.

İslami Cihad Hareketinin açıklamasında da "siyonist düşman" karşısında Filistin halkı ve gruplarının birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Direnişin, tüm güçler ve akımlar için öncelik haline getirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların özgür kalması için mücadele etme sözü yinelendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin açıklamasında da "işgalcilere karşı" kapsamlı direnişi örgütleyecek ortak direniş cephesinin oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Bölünme durumuna ve bunun kötü sonuçlarına rağmen, İsrail'in Filistin halkının birliğine darbe indirmede başarısız olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın tarihi haklarını, hedeflerini ve yeteneklerini koruyan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) ve onun kurtuluş projesine yeniden itibar kazandıracak kapsamlı ulusal stratejiye dayanan gerçek bir ulusal birlik sağlanması zorunlu hale geldi."

Ayrıca açıklamada, İsrail ile normalleşmeye ve Filistin davasını tasfiye projelerine direnmek için ortak Arap cephesi oluşturulması çağrısı yapıldı.

Filistin Ahrar Hareketinin açıklamasında ise "Geri dönüş hakkı kutsaldır ve bu haktan feragat edilemez. Direnişin tüm biçimleri, halkın topraklarını özgürleştirmek, işgalin planlarını engellemek için stratejik seçimidir." ifadeleri kullanıldı.

Nekbe Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.