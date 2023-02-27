Filistinli gruplardan Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısına kınama

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısını kınadı.

Filistin İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin koruması altında, Nablus'un çeşitli köylerinde yüzlerce yerleşimci tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemleri kınandı.

Açıklamada, bu saldırıların, İsrail'in yerleşimcilerin silah taşımalarına ve onları Filistinlilere karşı kullanmalarına izin vermesi ve İsrail hükümetindeki bakanlar tarafından nefretin körüklenmesinin bir sonucu olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri, İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin Filistinlilere karşı işledikleri suçları durdurmak için etkili bir şekilde müdahale etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak da yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların, "Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına karşı suç işlemelerine siyasi ve güvenlik kalkanı sağlayan İsrail hükümetinin ve politikalarının gerçek yüzünü ortaya koyduğunu" belirtti.

İsrail'in bu politikalarını sürdürmesinin olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunan Reşak, Filistin halkının İsrail'in işlediği suçlara karşı koyacağını vurguladı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık İzzeddin de yerleşimcilerin, İsrail güçlerinin korumasında Filistinlilere saldırısından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu ifade etti.

İzzeddin, Batı Şeria'daki Filistinlilere, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı koymaları ve karşılık vermeleri çağrısında bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ise yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlileri çatışma çemberini genişletmeye çağırdı.

Bu olayların, en şiddetli yerleşim terör saldırılarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, yerleşimci saldırılarına karşı koymak için derhal koruma komiteleri oluşturma ve gece nöbetine başlanması çağrısında bulunuldu.

Nablus'ta gerginlik tırmanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti, son günlerde İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimlerin yoğun şiddetine sahne oldu.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta Nablus'a düzenlediği baskında 11 Filistinliyi öldürmüş, 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci de dün gece boyunca Nablus'a bağlı Huvvara beldesinde Filistinlilere, evlerine ve araçlarına saldırmıştı.

Nablus'a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralanan 37 yaşındaki Samih Hamdallah Mahmud Aktaş hayatını kaybetmişti. Olaylarda, biri bıçaklı, diğeri sopalı saldırıya uğrayan 2 Filistinli de yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Nablus ve Nablus'a bağlı Huvvara ve Burin gibi bölgelerdeki Filistinliler, çevredeki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan fanatik Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi haline geliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.???????