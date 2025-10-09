Filistinli Gruplardan Mısır'daki Ateşkes Anlaşmasına Destek

Filistinli gruplar, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Filistinli gruplar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Türkiye, Katar ve Mısır temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen müzakerelerde anlaşmaya varılmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki yıldır devam eden siyonist soykırımda önceliğimiz, savaşın tamamen ve derhal durması, ablukanın kaldırılması, yardımların girişinin sağlanması, bölgenin yeniden inşasının başlatılması ve esir takasının sağlanmasını içerecek bir anlaşmaya varmaktı." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmanın Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarıyla sağlandığı belirtilen açıklamada ayrıca "Filistin direnişinin ve Filistin halkının kararlılığıyla anlaşmaya varıldığı" vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın birliği, inancı ve direnişine olan güveni, tarih boyunca unutulmayacak bir zafer iradesi ortaya koymuştur. Filistinlilerin kararlılığı hiçbir baskı ve saldırıyla yenilemeyecek."

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.