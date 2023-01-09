Filistinli gruplardan İsrail'in Filistin bayrağını yasaklama kararına tepki

Filistinli gruplar, İsrail'in kamusal alanda Filistin bayrağını yasaklamasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, kamusal alanda Filistin bayrağını yasaklama kararının "ırkçı bir eylem" olduğunu belirtti.

İşgal güçlerinin Filistin ulusal kimliğinin sembollerini ortadan kaldırmaya yönelik bu girişiminin daha öncekiler gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını vurgulayan Kanu, "Filistin bayrağı, tarihi topraklarımıza bağlılığımızın ve varlığımızın bir simgesi olarak kalacaktır." ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, "işgalci bir rejim" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

" İsrail'in Filistin bayrağının dalgalanmasıyla savaşması, içine düştüğü çıkmazı ve kendini bölgede doğal bir oluşum olarak sunmadaki başarısızlığını gösteriyor. Filistin halkı, İsrail'in zalim politikalarına boyun eğmeyecek. İşgal hükümeti ve polisinin uyguladığı baskılara ve korkutmaya teslim olmayacak."

Mücahitler Hareketi Sözcüsü Mümin Aziz de yeni İsrail hükümetinin aşırılık yanlısı vizyonunu ifade eden bu kararını "ırkçı bir adım" olarak nitelendirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamusal alanda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için polise talimat verdiğini duyurmuştu.