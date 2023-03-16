Filistinli gruplardan İsrail güçlerinin 4 kişiyi öldürdüğü Cenin baskınına tepki

Filistinli gruplar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyerek 4 kişiyi öldüren İsrail güçlerine "bedel ödetme" tehdidinde bulundu.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile Mücahitler Hareketi, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskına sert tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalcinin Cenin'de işlediği suç, Batı Şeria'daki intifadayı bitirme gücüne sahip olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kasım, Cenin'de dökülen kanın, tansiyonu yükselteceğini ve suçu işleyenlerin bedel ödeyeceğini belirtti.

"Baskının doğuracağı sonuçlardan İsrail sorumlu"

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık İzzeddin de yaptığı açıklamada, Cenin'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskını "Filistin halkına ve direnişçilerine karşı korkakça bir suikast" olarak nitelendirdi.

Baskının doğuracağı sonuçlardan İsrail'i sorumlu tutan İzzeddin, İsrail'in, işlediği suçların bedelini ödeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"İşgalci suçluya 'yaptıklarınla fazla sevinme' diyoruz. Bizim şehitlerimiz, en büyük temennimiz olan cennete gittiler ancak sizler pişman olacaksınız. Çünkü direnişçilerimiz şehitlerin intikamını güçlü bir şekilde alacak."

"Cenin kentinde dökülen kan boşa gitmeyecek"

FHKC'den yapılan açıklamada, İsrail'in baskıcı ihlalleriyle Filistin halkını ve direnişi caydırma başarısına kavuşamayacağı vurgulandı.

Mücahitler Hareketi açıklamasında da Batı Şeria'nın Cenin kentinde dökülen kanın boşa gitmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskını sonucu dökülen kanın işgal altındaki topraklarda direnişi alevlendireceği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskında biri çocuk 4 Filistinlinin öldürüldüğü, 5'i ağır 23 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.