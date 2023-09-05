Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin Filistinli kadınlara saldırısını kınadı

Filistinli gruplar, İsrailli kadın askerlerin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinli kadını soyunmaya zorlaması ve eğitimli köpekleri saldırtmakla tehdit etmesini kınadı.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistinli Kadınlar Birliği, kadınlara yönelik saldırıyı kınarken, Gazze'de de gösteri düzenlendi.

İslami Cihad Hareketi Kadın Kolları, Filistinli kadınlara yönelik saldırıyı Gazze'de protesto etti.

Hareketin Kadın Kolları Sözcüsü Saide Hilles, burada yaptığı konuşmada, "İşgal güçlerinin El Halil'deki kadınlara karşı işlediği suçu kınıyoruz ve bu olay kesinlikle göz ardı edilmeyecek. Direnişin, bu çirkin saldırı karşısında kayıtsız kalmayacağına güveniyoruz." dedi.

Hilles, İsrail'in Filistin halkına yönelik artarak devam eden suçları karşısında uluslararası toplumun sessizliğine de tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkı ve direnişinin bu suçu görmezden gelmeyeceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Bu, ciddi bir şekilde gerginliği tırmandırmaktır. Bu suç, İsrail tarafının işgal altındaki halkları koruyan her türlü uluslararası yasaya bağlılıktan yoksun kaldığını ortaya koydu." ifadeleri kullandı.

İslami Cihad Hareketi ise Filistin halkına bu tür olaylar karşısında tepkisiz kalmama çağrısında bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugaylarından, "El Halil'de kadınlara yönelik saldırı kesinlikle cezasız kalmayacak büyük bir suç." açıklaması yapıldı.

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ise "Filistinli kadınların köpeklerle tehdit edilmesi ve soyunmaya zorlanması işgal ordusunun ve hükümetinin ulaştığı ahlaki çöküşün boyutunu ortaya koyuyor." dedi.

Filistinli Kadınlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail işgal güçlerinin kadınları elbiselerini çıkarmaya zorlaması" kınandı.

"İşgal uygulamalarına ilişkin soruşturma başlatılması" talep edilen açıklamada, Filistinli kadınlara karşı işlenen bu suçun kınanması çağrısı yapıldı.

El Halil'de Filistinli kadınlara yönelik saldırı

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail güçlerinin El Halil kentinde bir eve düzenlediği baskında İsrailli 2 kadın asker, eğitimli köpekler eşliğinde 5 Filistinli kadını tamamen soyunmaya zorladı.

Kadın askerler, Filistinli kadınları kendilerinden istenileni yapmaması durumunda köpekleri saldırtmakla tehdit etti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.